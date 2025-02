El periodista y escritor Víctor Caballero, conocido en redes como Curwen, reapareció en el programa Todo Good tras una difícil semana debido al accidente que dejó a su madre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Durante la transmisión, aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores y amigos, así como para responder a quienes lo criticaron en redes sociales.

Acompañado por sus compañeros de programa, Curwen relató cómo ha sido este proceso y compartió detalles sobre el estado de salud de su madre. A pesar de la situación, mencionó sentirse con más ánimo y listo para retomar su espacio en Todo Good.

¿Cómo afrontó el accidente de su madre?

El pasado sábado, la madre de Curwen, de 76 años, fue atropellada por una motocicleta en La Perla, Callao. El fuerte impacto la dejó gravemente herida, por lo que permanece en la UCI de la Clínica San Gabriel.

"La semana pasada para mí ha sido bien complicada. Para quienes tal vez no hayan estado al tanto, el sábado pasado mi mamá tuvo un accidente. Ya ha pasado una semana y, aunque no tantos como quisiéramos, hay ciertos anuncios positivos", comentó el streamer en su programa.

¿Qué dijo tras reaparecer en su programa?

Curwen aseguró que, aunque la situación ha sido difícil, ahora se siente con más fuerzas para seguir adelante. "Ha sido durísimo, pero ya me siento muchísimo mejor. Se me nota en el estado de ánimo. Quiero agradecerles a ustedes, a Carla, a mis amigos. Todos han estado allí apoyándome, dándome la fuerza suficiente. Ya puedo decir que me siento de vuelta", expresó.

Asimismo, mencionó que, a pesar de estar afectado por lo ocurrido, está listo para retomar el contenido de su programa. "Estaba un poco bajoneado, pero ya estoy listo para tocar los temas que tenga que tocar en este espacio", agregó.

¿Cómo respondió a sus detractores en redes y a López Aliaga?

Durante su intervención, el streamer también respondió a quienes lo criticaron en redes sociales por su estado de ánimo en programas anteriores. "Yo veía que mucha gente decía: 'Víctor, estás bajo el día de hoy'. Mi mamá está en UCI, ¿qué quieren? ¿Que esté bailando salsa?", comentó con ironía.

Además, lanzó un mensaje a sus detractores y al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga con cierto tono de sarcasmo: "Para todos esos trolls que me han estado molestando, repito lo que dijo Thanos: 'Hubieran apuntado a la cabeza'. Te lo digo a ti, Rafael López Aliaga".

Sin embargo, también tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores y amigos que le mostraron su apoyo en este difícil momento. "He sentido mucho el cariño de la gente, el apoyo, el aprecio, la comprensión. Muchísimas gracias. Y a todos los que aprovecharon ese momento para golpearme, gracias, porque ahora tengo más ira", concluyó.