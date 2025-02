Usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima encuentran a Gloria Trevi peruana: No estoy loca. Foto: composición LR/RogerGarcía.

Usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima encuentran a Gloria Trevi peruana: No estoy loca. Foto: composición LR/RogerGarcía.

Los pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima vivieron un momento inesperado cuando una mujer subió a uno de los vagones y comenzó a cantar e imitar a Gloria Trevi. Con una actitud enérgica, interpretó el clásico tema "Dr. Psiquiatra", lo que captó la atención de varios usuarios del servicio de transporte público en Perú.

El hecho fue registrado en video y compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. La mujer, que al parecer disfrutaba de su presentación, cantó con total entrega, gesticulando y moviéndose de manera similar a la icónica cantante mexicana. Mientras algunos pasajeros se mostraban indiferentes, otros la observaban con sorpresa o curiosidad.

Redes sociales reaccionan a la "Gloria Trevi peruana"

Las redes sociales no tardaron en manifestarse sobre el suceso. En la plataforma X (antes Twitter), se generó una discusión entre usuarios con posturas opuestas. Algunos defendieron a la mujer, argumentando que solo intentaba alegrar el viaje de los pasajeros sin causar ningún daño. "Cuánta gente criticando. Es preocupante el nivel de estrés, puro cara larga. La chica la pasó genial, sin lastimar a nadie", comentó un usuario.

Otros, en cambio, consideraron que su actuación era inapropiada dentro de un espacio público donde algunos pasajeros solo buscaban un trayecto tranquilo. "Estas cosas me producen una incomodidad tremenda y no dejo de pensar en la falta de respeto a la tranquilidad de quienes no 'disfrutan' de este acto", escribió otra persona en la red social.

También hubo quienes aseguraron que la mujer habría participado en un programa de imitación en televisión. "Ella participó en 'Yo Soy'. Es solo un personaje", afirmó un internauta, sugiriendo que su intención no era simplemente llamar la atención, sino compartir su talento con el público.

El debate se intensificó cuando algunos compararon su acción con la de otros artistas callejeros o streamers que realizan actividades similares en espacios públicos. "¿Si Speed puede hacer eso, por qué ella no?", cuestionó un usuario en referencia al popular creador de contenido estadounidense que suele realizar presentaciones espontáneas en la vía pública y estuvo en Perú el mes anterior.

Gloria Trevi es una cantante famosa mexicana muy popular en Perú. Foto: Pinterest.





¿Quién es Gloria Trevi?

Gloria Trevi es una de las cantantes más icónicas de la música en habla hispana. Nacida en México en 1968, alcanzó la fama en los años 90 con su estilo irreverente y sus letras provocadoras. Canciones como "Dr. Psiquiatra", "Pelo Suelto" y "Todos Me Miran" la convirtieron en un ícono del pop latino. Su imagen desenfadada y su actitud rebelde la han mantenido vigente en la industria musical durante décadas.

A lo largo de su carrera, enfrentó diversas controversias, incluyendo un escándalo legal en los años 2000 que la llevó a enfrentar la justicia. Sin embargo, tras ser absuelta, logró retomar su carrera y consolidarse como una de las artistas más influyentes del género.

En Perú, la cantante cuenta con una gran cantidad de seguidores que disfrutan de su estilo y su legado en la música. No es de extrañar que una imitadora de Gloria Trevi haya generado tanto revuelo en el Metro de Lima, ya que su música y personalidad continúan siendo referentes en la cultura pop.