El streamer peruano El Zeein generó controversia en redes sociales al afirmar que 'La Blanquirroja', la hinchada oficial de la selección peruana, canceló su participación en la sorpresa preparada para Speed en Perú. Según sus declaraciones, el creador de contenido estadounidense iba a recibir un cálido recibimiento en el Estadio Nacional, pero la barra no asistió y el recinto lució vacío.

Ante la ola de críticas en redes sociales, 'La Blanquirroja' emitió un comunicado donde negó haber confirmado su asistencia. Aseguraron que la organización del evento no tenía certeza del uso del estadio y que fueron contactados con menos de 24 horas de anticipación, lo que imposibilitó su participación.

Streamer peruano estuvo a cargo del itinerario de Speed en Perú. Foto: El Zeein/ Instagram

¿Qué pasó con 'La Blanquirroja' y El Zeein?

Durante su transmisión en vivo, El Zeein expresó su molestia tras lo ocurrido con Speed en Perú. Según relató, el plan era que el streamer estadounidense fuera recibido con cánticos y banderas en el Estadio Nacional, para que pudiera experimentar la pasión de la hinchada peruana. No obstante, al llegar al recinto, se encontró con un escenario vacío. "Pusieron muchos peros y no fueron. En ese momento, yo no tenía conocimiento de eso, no me lo habían informado, sino no lo hubiera llevado al Estadio Nacional porque no había nada", comentó en su directo.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en redes, donde usuarios comenzaron a criticar a la barra peruana por presuntamente dejar plantado a Speed. Sin embargo, horas después, 'La Blanquirroja' decidió aclarar la situación con un comunicado oficial.

Emitieron tajante comunicado. Foto: La Blanquirroja/ Instagram

El comunicado oficial de la barra peruana

A través de un mensaje en sus plataformas digitales, 'La Blanquirroja' desmintió las acusaciones de El Zeein y afirmó que en ningún momento confirmaron su participación en el evento. Explicaron que la organización del encuentro no contaba con la certeza del uso del Estadio Nacional y que la invitación les llegó con menos de un día de anticipación.

"Comunicamos anticipadamente a los organizadores que no podríamos asistir. En ese sentido, negamos tajantemente que hayamos confirmado nuestra participación en dicho evento y luego la hayamos cancelado", señalaron en su pronunciamiento.

En una entrevista con Infobae Perú, representantes de la barra detallaron que fueron contactados en la madrugada del 27 de enero, cuando aún no estaba definido en qué estadio se realizaría la actividad. Debido a la falta de información y la premura del evento, decidieron no participar. "La logística de un evento como este requiere semanas de preparación. No podemos organizar algo de un día para otro, todos tenemos trabajo y responsabilidades. Nunca confirmamos nuestra asistencia", agregaron.

Además, solicitaron a El Zeein que se rectifique, ya que están recibiendo ataques en redes sin tener responsabilidad en lo ocurrido.

Los problemas en la visita de IShowSpeed a Lima

Más allá de la controversia con 'La Blanquirroja', la visita de Speed en Perú tuvo varios contratiempos que afectaron el desarrollo de las actividades programadas. Según El Zeein, aproximadamente el 30% del itinerario quedó sin cumplirse debido a la multitudinaria acogida del influencer y la falta de previsión en la organización.

IShowSpeed degustó salchipapa en Gamarra. Foto: YouTube

Uno de los incidentes más comentados ocurrió en Gamarra. Speed debía visitar un local para probar una salchipapa gigante, pero debido a la gran cantidad de personas que lo esperaban, el plan se modificó y se tuvo que recurrir a una opción improvisada. Esto generó descontento entre sus seguidores, quienes criticaron la falta de organización.