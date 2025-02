Un minero de La Rinconada, conocida como la ciudad más alta del mundo, se volvió viral en las redes sociales al compartir su increíble hallazgo: en una sola jornada de trabajo, logró obtener S/27.000 al descubrir una piedra de oro. Juvenal Quispe contó que, aunque esta suma no lo convirtió en millonario, le brindó una gran fortuna al vender los 150 gramos de oro, lo que le permitió mejorar su situación económica al comprar un terreno en Juliaca.

Actualmente, Juvenal Quispe no solo trabaja como minero en La Rinconada, sino que también invierte parte de su tiempo en TikTok, red social donde muestra cómo es realmente el trabajo en una mina. Conoce su sorprendente historia.

La sorprendente historia de Juvenal Quispe, el minero peruano que ganó s/27.000 en oro en un solo día

Era un día cualquiera de trabajo en la mina cuando el jefe de Juvenal Quispe le pidió a él y a sus compañeros cubrir el turno de la tarde. Con el cuerpo cansado tras más de 5 horas de picar y extraer minerales, el joven peruano aceptó quedarse para ganar más ingresos. Mientras sus demás colegas fueron a almorzar, él optó por quedarse dentro del socavón para descansar y aprovechar, grabar algunos videos para sus redes sociales.

Sin embargo, el cansancio del trabajo hicieron que se quedara dormido. Allí sintió que lo golpearon la espalda y la pierna. Aunque este hecho le causó escalofríos, no salió de la mina y esperó a sus compañeros para comenzar a trabajar. Por orden de su jefe, empezó a recoger los minerales que se encontraban en el suelo, a unos metros de donde había quedado dormido.

Tal fue su sorpresa que, al levantar una de las piedras, vio que esta era tenía un color amarillo reluciente. Aunque inicialmente pensó que se trataba de bronce o pirita, prefirió guardárselo. "Hasta ese momento yo no sabía que era oro, pero dije: 'no importa que esté alucinando, me lo voy a guardar porsiacaso (...) Cuando confirmé que sí era oro se me fue el cansancio, el dolor de cabeza y tenía más ganas de trabajar", expresó en una entrevista para el canal de YouTube Momentos y Memorias.

Juvenal Quispe viene trabajando más de 10 años en la mina de La Rinconada. Foto: Juvenal Quispe

Al salir del socavón, fue a procesar la piedra y, con los gramos de oro, se dirigió a un centro de venta de oro en La Rinconada. Tal fue su sorpresa al descubrir que había encontrado 150 gramos de este metal precioso, por lo que recibo una suma de S/27.000.

"Yo era el único que sacó una piedra grande y me daba miedo porque en La Rinconada es peligroso (...) lo llevo al lugar donde venden oro. Lo queman y había sido 150 gramos de oro. Lo pesa y me dice: 'tienes 27.000 soles' Me dio un fajo de dinero (...) Estuve un año sin ganar nada", comentó el minero.

Con esa cuantiosa suma de dinero, puedo cumplir su sueño de comprarse un terreno en Juliaca.

Juvenal Quispe ahora graba videos mostrando su vida en La Rinconada. Foto: Juvenal Quispe

¿Dónde se ubica la mina La Rinconada?

La Rinconada, un yacimiento de oro en la ciudad del mismo nombre, en la provincia de San Antonio de Putina, región Puno, se extiende sobre casi 1.598 hectáreas y está a una altitud de aproximadamente 5.400 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la mina de oro más alta del mundo.

A pesar de la riqueza mineral de la zona, La Rinconada enfrenta serios desafíos, como la falta de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y servicios de salud), contaminación ambiental por el uso de mercurio en la extracción del oro y condiciones laborales precarias.

¿Cuáles son los principales problemas que existe en La Rinconada?

Uno de los problemas más críticos en La Rinconada es la carencia de servicios esenciales. La ciudad no dispone de un sistema de alcantarillado, lo que ha provocado que las condiciones de higiene sean sumamente deficientes. Los residuos humanos y la basura se acumulan en las calles, generando un entorno insalubre que pone en peligro la salud de los residentes.

A esta falta de infraestructura se añade la contaminación por mercurio, empleado en la extracción de oro. El mercurio es vertido en los ríos y terrenos cercanos, contaminando el agua potable y perjudicando la salud de la comunidad.

Ausencia del Estado en La Rinconada

Según un informe de Business Insider, el Gobierno tiene una presencia casi nula en La Rinconada. Esta ausencia institucional ha permitido que la delincuencia, la violencia y la trata de personas se arraiguen en la región. Además, la carencia de servicios básicos y el escaso control sobre la minería informal empeoran la situación, lo que convierte a La Rinconada en un lugar donde predomina la ley del más fuerte.

¿Cuál es el pueblo más alto del Perú?

La Rinconada, en Perú, se encuentra en una altitud impresionante de 5300 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la ciudad más alta del mundo, ubicada en los Andes peruanos. Este singular lugar, en el extremo del departamento de Puno, al sureste del país, no solo destaca por su altitud excepcional, sino también por su economía, la cual se basa principalmente en la actividad minera.

¿Cuántos idiomas se hablan en La Rinconada?

En esta región se utilizan principalmente tres idiomas: español, aimara y quechua. Esta variedad lingüística es un reflejo de la rica fusión cultural en esta zona del país, donde se entrelazan las costumbres de las comunidades indígenas con las de los migrantes atraídos por la fiebre del oro.

