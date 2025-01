Alpaca sorprende a turista en Cusco con movimiento inesperado: "¡Hazte a un lado, humano!"

En Ollantaytambo, Cusco, una alpaca se robó la atención de los turistas cuando realizó un movimiento inesperado para abrirse paso entre la multitud. La escena, que fue captada en video y rápidamente se viralizó en TikTok, muestra cómo este carismático animal no dudó en imponer su presencia para continuar su camino sin interrupciones.

Los visitantes, acostumbrados a tomarse fotos con las alpacas, no esperaban que una de ellas tomara la iniciativa y les indicara, de manera bastante directa, que le cedieran el paso.

Alpaca sorprende a turista en Cusco

El video muestra a la alpaca caminando tranquilamente por las rutas empedradas de Ollantaytambo, un destino muy visitado por turistas que recorren el Valle Sagrado de los Incas. Sin embargo, al llegar a un punto donde un grupo de personas se encontraba distraído, el animal se topó con un obstáculo en su camino. Sin intención de esperar, la alpaca decidió actuar con determinación: levantó sus patas delanteras y empujó con firmeza a uno de los turistas, quien sorprendido, dio un paso al costado para dejarla pasar.

Tras el empujón, la alpaca continuó su recorrido con total naturalidad, como si nada hubiera pasado. El turista, entre risas y desconcierto, volteó para ver al animal, que ni siquiera se detuvo a mirar atrás. La escena, capturada por un usuario de TikTok, no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones en redes sociales, donde los internautas destacaron la actitud decidida de la alpaca y el divertido momento que protagonizó.

"La alpaca: devuelvan el oro"

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y muchos aprovecharon para comentar con humor la situación. "La alpaca: con permiso, con permiso", escribió un usuario, mientras que otro bromeó con una referencia histórica: "La alpaca: devuelvan el oro". Algunos también destacaron la actitud firme del animal ante la presencia de los turistas: "La alpaca: acá ningún 'hello', ningún 'good afternoon'" y "La alpaca: muévase, la carne de burro no es transparente".

Otros comentarios hicieron énfasis en el derecho de la alpaca a transitar libremente en su propio territorio. "Se enojó la alpaca porque lo andan confundiendo con la llama", escribió un usuario, mientras que otro resaltó la actitud del animal: "Está haciendo respetar su espacio". Sin duda, este peculiar momento dejó a muchos usuarios riendo y recordando que, en tierras peruanas, las alpacas también tienen preferencia en el camino.