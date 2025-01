El youtuber extranjero capturó en video la experiencia de probar el desayuno típico. Foto: Gringo in Peru

El youtuber extranjero capturó en video la experiencia de probar el desayuno típico. Foto: Gringo in Peru

La gastronomía callejera peruana sigue conquistando paladares alrededor del mundo. Esta vez, un turista estadounidense quedó fascinado tras probar un desayuno típico servido desde una carretilla: pan con queso fresco y un vaso de quinua caliente. La experiencia, registrada en video, no solo destacó el sabor de estos productos, sino también la autenticidad y el calor humano detrás de la tradición culinaria peruana.

El visitante no escatimó elogios para describir el desayuno, resaltando la frescura del pan, el toque salado del queso y la calidez de la quinua, calificándolos como “excelentes”. Su reacción generó un gran impacto en redes sociales, donde los peruanos se mostraron orgullosos de compartir su cultura gastronómica con el mundo y recordaron por qué el Perú es considerado un referente culinario a nivel internacional.

¿Cómo fue su experiencia?

El estadounidense se animó a pedir el clásico pan con queso, acompañado de un vaso de quinua, una bebida nutritiva y reconfortante típica de los desayunos peruanos. "Estoy junto a la carretera con mi pan con queso. El pan es fresco y el queso tiene ese toque salado perfecto. Es excelente. No puedes comer algo mejor aquí, en plena calle. La quinua es súper saludable y además está caliente, lo que la hace aún más reconfortante", comentó, destacando la calidad y el sabor único de estos productos locales.

La tradición de las carretillas en Perú

Las carretillas son una parte esencial de la cultura culinaria peruana, ofreciendo desayunos accesibles y llenos de sabor en las calles de diversas ciudades. Este tipo de emprendimiento refleja la creatividad y el esfuerzo de pequeños comerciantes, quienes preparan estos platos con recetas tradicionales heredadas de generación en generación.

Reacciones en redes sociales

El video del estadounidense disfrutando del desayuno callejero no tardó en viralizarse, provocando una oleada de comentarios de orgullo y entusiasmo por parte de los peruanos. "Nosotros, los PERUANOS, comemos rico y tenemos lo mejor de la GASTRONOMÍA MUNDIAL", afirmó un usuario. Otro añadió: "Qué bueno que valores nuestra comida. Perú es uno de los países donde se come mejor en el mundo". Las reacciones destacaron no solo la riqueza culinaria del país, sino también el aprecio por la autenticidad de sus sabores tradicionales.