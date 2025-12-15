HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador cierra la frontera con Perú
¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

Aunque es uno de los aplicativos que millones utilizan para comunicarse, pocos están al tanto del riesgo de tenerlo instalado en el móvil. Te explicamos.

Es uno de los servicios que se ha viralizado rápidamente. Foto: Composición / Gemini
Es uno de los servicios que se ha viralizado rápidamente. Foto: Composición / Gemini

WhatsApp es, de forma indiscutida, la aplicación de mensajería instantánea con más usuarios activos en el mundo y, en la misma, se generan todo tipo de conversaciones. A raíz de la importancia que tiene como servicio de comunicación, se han desarrollado desde hace años otras variantes modificadas del aplicativo, con distintas funcionalidades que han logrado captar el interés de millones. ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué puede ser contraproducente utilizarlo? Te contamos.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Se trata de la versión pirata del servicio propiedad de Meta, que destaca entre los internautas por incorporar funciones que no están en la app oficial, que resultan ser características ´poco éticas´para muchos y que vulneran filtros de privacidad y seguridad. El programa tampoco está disponible en las tiendas oficiales de los smartphones, por lo que solo es posible instalarlo mediante un formato apk que se encuentra en tiendas de terceros (accesibles mediante navegadores).

Los riesgos de WhatsApp Plus

Si instalas el APK de WhatsApp Plus desde una tienda de terceros, debes tener en cuenta que quedas expuesto a problemas de ciberseguridad y de términos y condiciones de uso con la versión oficial de la app de Meta. Si descargas el paquete, desarrollado por terceros poco confiables, te expones a todo esto:

  • Para empezar, ten en cuenta que WhatsApp bloqueará tu cuenta de forma temporal o permanente. El servicio tolera las versiones piratas que van en contra de sus políticas de uso. Te vetarán y puedes perder todas tus conversaciones para siempre.
  • Al descargarse desde tiendas poco confiables, el apk puede poseer un malware malicioso que se ha diseñado para espiar tu actividad en línea y robar todas tus credenciales sensibles.
  • Si el paquete tiene un troyano, en el peor de los casos infectará tu sistema y estropeará el móvil.
  • Al no tener cifrado de extremo a extremo, cualquier tercero puede ver tus conversaciones y acceder sin filtros al contenido (fotos, documentos y más).

¿Qué funciones ofrece WhatsApp Plus?

Para captar la atención de más usuarios hacia WhatsApp Plus, las versiones piratas de la app ofrecen capacidades cuestionables, como revisar los mensajes eliminados, llevar registros de los estados, descargar stories de tus amigos aunque los borren, recibir notificaciones cuando se conecten personas específicas y más. Además, se pueden personalizar los diseños, íconos y emojis.

