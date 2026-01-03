HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

YouTube activa función para transmitir en vivo en formato vertical y horizontal al mismo tiempo

Esta herramienta permite a los creadores de contenido transmitir en vivo de forma simultánea en formatos horizontal y vertical, lo que amplía su alcance en distintas pantallas. Actualmente, esta función ya se encuentra disponible para los usuarios en Perú.

YouTube ha anunciado recientemente en Perú la opción de girar de manera vertical y horizontal mientras los usuarios transmiten en vivo.
YouTube ha anunciado recientemente en Perú la opción de girar de manera vertical y horizontal mientras los usuarios transmiten en vivo. | Foto: ADSLZone/composición LR

YouTube anunció a nivel mundial en septiembre del 2025 el lanzamiento de Live Dual, con el objetivo de que los creadores de contenido puedan realizar transmisiones en vivo tanto en formato horizontal como vertical y de forma simultánea. Actualmente, esta herramienta ya está disponible en el Perú y busca mejorar la experiencia de visualización en todos los dispositivos.

¿Cómo funciona la implementación del Live Dual en YouTube?

La implementación de Live Dual en YouTube ha representado una solución clave para responder a las nuevas necesidades de los usuarios. Esta función, que también está disponible en plataformas como Twitch, permite iniciar transmisiones verticales en vivo desde la aplicación móvil y reaccionar en tiempo real a otros eventos que ocurren en directo.

Por otro lado, YouTube también ha presentado mejoras en la postproducción del contenido en vivo. A través de inteligencia artificial, la plataforma podrá identificar automáticamente los momentos más destacados de una transmisión y convertirlos en YouTube Shorts, lo que facilitará la creación de clips listos para ser compartidos una vez que finalice el directo.

Cabe mencionar que los creadores de contenido podrán habilitar esta herramienta a través de YouTube Studio o al iniciar una transmisión en vivo desde una computadora, mediante el botón Crear, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma.

Dentro del apartado Live, los usuarios deberán seleccionar la opción Transmisión dual, que genera de forma automática una versión vertical recortada del contenido para su visualización en el feed de Shorts.

Esta actualización se implementará de forma gradual para todos los youtubers en las próximas semanas. Además, YouTube adelantó que sumará nuevas opciones de recorte y ampliará la compatibilidad con codificadores externos para transmisiones en formato vertical.

