¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos

Google es, sin duda alguna, la principal plataforma de búsquedas online en todo el mundo, sobre todo tipo de temas de interés. En ese sentido, son miles de millones las visitas que se hacen a diario en la plataforma, por lo que la empresa tecnológica ha compartido su informe denominado como “El Año en Búsquedas 2025”, donde revelan cuáles fueron los tópicos, preguntas y personajes que generaron mayor interés entre los peruanos. ¿Qué encabezó el listado? Te lo compartimos.

Lo más buscado por peruanos en 2025

Según informa el gigante de Mountain View, este 2025, en Perú, tuvo un fuerte interés por el deporte y la coyuntura nacional. Por ello, destacan los términos “mundial de clubes” y “mundial sub 20”, así como consultas sobre los partidos de la selección peruana. A todo se le suman los tópicos “retiro AFP 2025”, “cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”, “José Jerí” o “cómo saber si estoy afiliado a un partido político”.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

Sobre la industria del entretenimiento, destacaron producciones como “Destino Final”, “Lilo y Stitch”, “El Conjuro 4” y la segunda temporada de “El Juego del Calamar” estuvieron entre las más buscadas, demostrando el alto interés por los contenidos cinematográficos y series globales.

En cuanto a la música, los rankings estuvieron liderados por temas como “debí tirar más fotos”, “baile inolvidable” y “papasito de Karol G” dominaron las tendencias.

Además, en la categoría “Nos dejaron” de Google, se buscó información relacionada a figuras como Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, Leo Dan y el Papa Francisco, como un homenaje digital sobre la partida de personalidades influyentes.

Lo más buscado en Perú a detalle