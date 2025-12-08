¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos
El gigante tecnológico compartió su informe donde se detallan cuáles fueron las búsquedas más populares por los internautas peruanos. ¿Qué fue lo más viral? Te contamos.
Google es, sin duda alguna, la principal plataforma de búsquedas online en todo el mundo, sobre todo tipo de temas de interés. En ese sentido, son miles de millones las visitas que se hacen a diario en la plataforma, por lo que la empresa tecnológica ha compartido su informe denominado como “El Año en Búsquedas 2025”, donde revelan cuáles fueron los tópicos, preguntas y personajes que generaron mayor interés entre los peruanos. ¿Qué encabezó el listado? Te lo compartimos.
Lo más buscado por peruanos en 2025
Según informa el gigante de Mountain View, este 2025, en Perú, tuvo un fuerte interés por el deporte y la coyuntura nacional. Por ello, destacan los términos “mundial de clubes” y “mundial sub 20”, así como consultas sobre los partidos de la selección peruana. A todo se le suman los tópicos “retiro AFP 2025”, “cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”, “José Jerí” o “cómo saber si estoy afiliado a un partido político”.
Sobre la industria del entretenimiento, destacaron producciones como “Destino Final”, “Lilo y Stitch”, “El Conjuro 4” y la segunda temporada de “El Juego del Calamar” estuvieron entre las más buscadas, demostrando el alto interés por los contenidos cinematográficos y series globales.
En cuanto a la música, los rankings estuvieron liderados por temas como “debí tirar más fotos”, “baile inolvidable” y “papasito de Karol G” dominaron las tendencias.
Además, en la categoría “Nos dejaron” de Google, se buscó información relacionada a figuras como Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, Leo Dan y el Papa Francisco, como un homenaje digital sobre la partida de personalidades influyentes.
Lo más buscado en Perú a detalle
|Términos más buscados
Mundial de Clubes
José Jerí
Kick
Mundial sub 20
Papa Francisco
Retiro AFP 2025
Sprunki
Robert Prevost
Furrey
Nadine Heredia
|Fútbol
Perú vs. Venezuela
Perú vs. Bolivia
Perú vs. Ecuador
Perú vs. Colombia
Champions League
Alianza vs. Boca
Perú vs. Uruguay
Perú vs. Paraguay
Eliminatorias 2026
Commebol Libertadores
|¿Qué…?
¿Qué significa Tralalero tralala?
¿Qué significa cónclave?
¿Qué se celebra el 25 de enero?
¿Qué se celebra el viernes 13 de junio?
¿Qué es cortisol?
¿Qué es tosferina?
¿Qué significa TDH?
¿Qué equipos juegan hoy?
¿Qué es el VPH?
¿Qué se celebra el 8 de diciembre?
|¿Cómo…?
¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político?
¿Cómo se llama el nuevo Papa?
¿Cómo saber en qué AFP estoy?
¿Cómo sabe mi código postal?
¿Cómo votar en el mundial de desayunos?
¿Cómo va el Paro?
¿Cómo puedo retirar mi AFP?
¿Cómo está el clima en Lima?
¿Cómo se llama el Presidente del Congreso del Perú?
¿Cómo se hace la galleta de el Juego del Calamar?
|¿Cuándo…?
¿Cuándo murió el Papa Francisco?
¿Cuándo es la final de la Copa del Rey?
¿Cuándo es feriado?
¿Cuándo es la luna nueva?
¿Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino?
¿Cuándo dan la CTS?
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en el Perú?
¿Cuándo se celebran las flores amarillas?
¿Cuándo se celebra el Día del hombre?
¿Cuándo empieza la Liga 1 de Perú?
|¿Quién es…?
¿Quién es José Jerí?
¿Quién es el Presidente del Congreso?
¿Quién es el ganador del Balón de Oro 2025?
¿Quién es Betsy Chávez?
¿Quién es el nuevo Ministro del Interior?
¿Quién es Carlos Espá?
¿Quién es el máximo goleador de la Copa Mundial de Clubes
¿Quién es Bukele?
¿Quién es el creador de Roblox?
¿Quién es Speed?
|Películas y Series
Destino Final
El Juego del Calamar
Lilo y StitchSuperman
El Conjuro 4
Ed Gein
Nosferatu
Culpa Nuestra
Chespirito
Cónclave
|Nos dejaron
Mario Vargas Llosa
Jaime Chincha
Papa Francisco
Leo Dan
Ozzy Osbourne
Michelle Trachtenberg
Paquita la del Barrio
Pepe Mujica
Camucha Negrete
Óscar Carrillo
|Canciones
Debí tirar más fotos
Baile Inolvidable
APT
Partido en dos
Antología de Shakira
No tiene sentido de Beele
Papasito de Karol G
Opalite de Taylor Swift
Golden
Soda Pop en español