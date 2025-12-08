HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tecnología

¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos

El gigante tecnológico compartió su informe donde se detallan cuáles fueron las búsquedas más populares por los internautas peruanos. ¿Qué fue lo más viral? Te contamos.

Son varios los tópicos más virales. Foto: Composición LR / Gemini
Son varios los tópicos más virales. Foto: Composición LR / Gemini

Google es, sin duda alguna, la principal plataforma de búsquedas online en todo el mundo, sobre todo tipo de temas de interés. En ese sentido, son miles de millones las visitas que se hacen a diario en la plataforma, por lo que la empresa tecnológica ha compartido su informe denominado como “El Año en Búsquedas 2025”, donde revelan cuáles fueron los tópicos, preguntas y personajes que generaron mayor interés entre los peruanos. ¿Qué encabezó el listado? Te lo compartimos.

Lo más buscado por peruanos en 2025

Según informa el gigante de Mountain View, este 2025, en Perú, tuvo un fuerte interés por el deporte y la coyuntura nacional. Por ello, destacan los términos “mundial de clubes” y “mundial sub 20”, así como consultas sobre los partidos de la selección peruana. A todo se le suman los tópicos “retiro AFP 2025”, “cómo se llama el presidente del Congreso del Perú”, “José Jerí” o “cómo saber si estoy afiliado a un partido político”.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste

lr.pe

Sobre la industria del entretenimiento, destacaron producciones como “Destino Final”, “Lilo y Stitch”, “El Conjuro 4” y la segunda temporada de “El Juego del Calamar” estuvieron entre las más buscadas, demostrando el alto interés por los contenidos cinematográficos y series globales.

En cuanto a la música, los rankings estuvieron liderados por temas como “debí tirar más fotos”, “baile inolvidable” y “papasito de Karol G” dominaron las tendencias.

Además, en la categoría “Nos dejaron” de Google, se buscó información relacionada a figuras como Mario Vargas Llosa, Jaime Chincha, Leo Dan y el Papa Francisco, como un homenaje digital sobre la partida de personalidades influyentes.

PUEDES VER: ¿El fin de las agencias de viajes? Ya puedes pedirle a la IA de Google que busque vuelos por ti

lr.pe

Lo más buscado en Perú a detalle

Términos más buscados
Mundial de Clubes
José Jerí
Kick
Mundial sub 20
Papa Francisco
Retiro AFP 2025
Sprunki
Robert Prevost
Furrey
Nadine Heredia		Fútbol
Perú vs. Venezuela
Perú vs. Bolivia
Perú vs. Ecuador
Perú vs. Colombia
Champions League
Alianza vs. Boca
Perú vs. Uruguay
Perú vs. Paraguay
Eliminatorias 2026
Commebol Libertadores
¿Qué…?
¿Qué significa Tralalero tralala?
¿Qué significa cónclave?
¿Qué se celebra el 25 de enero?
¿Qué se celebra el viernes 13 de junio?
¿Qué es cortisol?
¿Qué es tosferina?
¿Qué significa TDH?
¿Qué equipos juegan hoy?
¿Qué es el VPH?
¿Qué se celebra el 8 de diciembre?		¿Cómo…?
¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político?
¿Cómo se llama el nuevo Papa?
¿Cómo saber en qué AFP estoy?
¿Cómo sabe mi código postal?
¿Cómo votar en el mundial de desayunos?
¿Cómo va el Paro?
¿Cómo puedo retirar mi AFP?
¿Cómo está el clima en Lima?
¿Cómo se llama el Presidente del Congreso del Perú?
¿Cómo se hace la galleta de el Juego del Calamar?
¿Cuándo…?
¿Cuándo murió el Papa Francisco?
¿Cuándo es la final de la Copa del Rey?
¿Cuándo es feriado?
¿Cuándo es la luna nueva?
¿Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino?
¿Cuándo dan la CTS?
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en el Perú?
¿Cuándo se celebran las flores amarillas?
¿Cuándo se celebra el Día del hombre?
¿Cuándo empieza la Liga 1 de Perú?		¿Quién es…?
¿Quién es José Jerí?
¿Quién es el Presidente del Congreso?
¿Quién es el ganador del Balón de Oro 2025?
¿Quién es Betsy Chávez?
¿Quién es el nuevo Ministro del Interior?
¿Quién es Carlos Espá?
¿Quién es el máximo goleador de la Copa Mundial de Clubes
¿Quién es Bukele?
¿Quién es el creador de Roblox?
¿Quién es Speed?
Películas y Series
Destino Final
El Juego del Calamar
Lilo y StitchSuperman
El Conjuro 4
Ed Gein
Nosferatu
Culpa Nuestra
Chespirito
Cónclave		Nos dejaron
Mario Vargas Llosa
Jaime Chincha
Papa Francisco
Leo Dan
Ozzy Osbourne
Michelle Trachtenberg
Paquita la del Barrio
Pepe Mujica
Camucha Negrete
Óscar Carrillo
Canciones
Debí tirar más fotos
Baile Inolvidable
APT
Partido en dos
Antología de Shakira
No tiene sentido de Beele
Papasito de Karol G
Opalite de Taylor Swift
Golden
Soda Pop en español
Notas relacionadas
¿El fin de las agencias de viajes? Ya puedes pedirle a la IA de Google que busque vuelos por ti

¿El fin de las agencias de viajes? Ya puedes pedirle a la IA de Google que busque vuelos por ti

LEER MÁS
EE.UU. exige la disolución del negocio publicitario de Google en juicio antimonopolio

EE.UU. exige la disolución del negocio publicitario de Google en juicio antimonopolio

LEER MÁS
Halloween 2025: Google lanza edición especial de Pac-Man con 8 niveles 'espeluznantes'

Halloween 2025: Google lanza edición especial de Pac-Man con 8 niveles 'espeluznantes'

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué significan los términos 'YouTube naranja' y 'YouTube azul' que se usan en las redes?

¿Qué significan los términos 'YouTube naranja' y 'YouTube azul' que se usan en las redes?

LEER MÁS
¿Es seguro instalar Snaptube? La aplicación que permite descargar videos de YouTube en tu teléfono

¿Es seguro instalar Snaptube? La aplicación que permite descargar videos de YouTube en tu teléfono

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Smart TV: ¿por qué no es recomendable conectar una TV Box con Magis TV en tu televisor?

Smart TV: ¿por qué no es recomendable conectar una TV Box con Magis TV en tu televisor?

LEER MÁS
WhatsApp: ¿quieres enviar audios con la voz de Papá Noel para saludar a tus amigos por Navidad?

WhatsApp: ¿quieres enviar audios con la voz de Papá Noel para saludar a tus amigos por Navidad?

LEER MÁS
¿Qué es CallApp, el rival de TrueCaller que identifica llamadas y también puede grabarlas?

¿Qué es CallApp, el rival de TrueCaller que identifica llamadas y también puede grabarlas?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Tecnología

¿Qué puede hacer el Go2, el perro robot que promete revolucionar la seguridad en el Perú?

El gigante informático HP reducirá hasta 6.000 empleos y adoptará la IA para aumentar productividad

Resistencia al agua, rayaduras y caídas: así hacen teléfonos extremos de OPPO en fábricas de China

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025