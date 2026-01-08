HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

¿Cada cuánto debes darle mantenimiento a tu PC y por qué es tan necesario hacerlo?

La falta de cuidado puede provocar una serie de fallas de funcionamiento y daños en componentes vitales. ¿En qué consiste el proceso? Te enseñamos.

El cambio de pasta térmica es uno de los cuidados esenciales. Foto: Composición / Gemini
Millones de usuarios poseen una PC, ya sea portátil o de escritorio, para llevar a cabo diversas actividades. Sin embargo, la lentitud en la ejecución de procesos o problemas de funcionamiento son frecuentes en varios dispositivos y pocos usuarios conocen los motivos. En esos casos, un mantenimiento adecuado es crucial para asegurar un rendimiento óptimo y te contamos en qué consiste este cuidado preventivo y cada cuánto es bueno hacerlo.

Mantenimiento para tu computadora

El mantenimiento de computadoras comprende acciones técnicas para garantizar un funcionamiento sin inconvenientes. De ese modo, se minimiza la posibilidad de cuelgues o apagados inesperados del dispositivo, así como sobrecalentamientos internos y más fallas.

Para ello, es recomendable que un técnico especialista revise la PC para detectar defectos en componentes internos y software. Una manipulación inexperta podría dañar piezas clave y agravar los problemas de rendimiento.

PUEDES VER: Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

Consecuencias de la falta de mantenimiento

Estos son algunos de los inconvenientes que se pueden producir en caso de que tu PC pase mucho tiempo sin darle los cuidados correspondientes:

  • Funcionamiento lento.
  • Problemas de memoria RAM.
  • Pérdida de información.
  • Daños irreparables en componentes esenciales como procesador, disco duro, ventiladores, tarjeta gráfica y SSD.
  • Errores de pantalla azul o negra.

PUEDES VER: ¿Cómo cuidar tu smartphone para evitar que el calor del verano perjudique su rendimiento?

Existen dos tipos de mantenimiento

  1. Preventivo: Identifica y corrige problemas menores antes de que causen fallas graves. Se recomienda realizarlo cada cuatro meses.
  2. Correctivo: Repara directamente las imperfecciones existentes, lo que incluye soldaduras, reemplazo de componentes dañados o formateo.

La revisión periódica de la PC es fundamental y, para mantener la vida útil del equipo en óptimas condiciones, se aconseja un análisis de su estado cada 3 a 6 meses. La omisión de este período puede ocasionar problemas graves de rendimiento en un mediano y largo plazo.

