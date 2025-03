¿Por qué jamás debes romper la tercera ‘patita’ de los enchufes?

La mayoría de aparatos eléctricos, sobre todo las laptop, televisores inteligentes, refrigeradoras, hornos microondas, entre otros, suelen tener un enchufe especial que, por lo general, no ingresa en los tomacorrientes de las casas peruanas, debido a que tiene tres patitas, en lugar de dos. Para poder utilizarlos, mucha gente suele comprar adaptadores; sin embargo, hay personas que deciden romper la tercera clavija, ya que piensan que no sirve para nada. ¿Por qué no debes hacerlo?

Aunque la mayoría de las personas acuden a una ferretería para comprar un adaptador que les permita conectar el enchufe a la toma de corriente, otros usuarios prefieren romper la tercera ‘patita’, ya que piensan o han escuchado que no es necesaria. Si hiciste eso, debes saber que cometiste un grave error.

Según detallan medios especializados en tecnología, la tercera clavija de los enchufes puede no parecer importante; sin embargo, tiene una tarea muy útil. Se encarga de que los aparatos eléctricos, los cuales cuestan mucho dinero, puedan tener una larga vida útil, incluso evita que se arruinen.

Los adaptadores son una buena opción, pero no son la solución. Foto: Linio

En los días de lluvia, los aparatos eléctricos pueden ser sometidos a una sobretensión y quemarse. Para evitarlo, se añadió la tercera ‘patita’, conocida como ‘tierra’. Su trabajo es llevar toda la energía excedente al suelo para que el dispositivo se desmagnetice y que no se produzcan problemas de funcionamiento.

Aunque los adaptadores son una buena opción, ya que evitan que rompas la tercera patita del enchufe, no es suficiente. Los especialistas recomiendan reemplazar todos los tomacorrientes de tu vivienda con unos modernos que tengan una tercera entrada debidamente conectada a tierra.