Angie Pajares, directora nacional de Miss Supranational Perú, se pronunció tras la viralización de unas supuestas conversaciones en WhatsApp, donde habría realizado polémicos comentarios sobre la streamer Zully. Tras la controversia, la organizadora del certamen negó rotundamente haber hablado mal de la tiktoker, alegando que esta situación sería un intento de manchar su imagen pública.

Directora de certamen de belleza Angie Pajares asegura que supuestos chats serían falsos

Tras la difusión del contenido, Angie Pajares contactó a Zully directamente por WhatsApp para aclarar las cosas. Durante la conversación, la tiktoker expresó que no quería involucrarse en ninguna polémica. "La verdad, no sé si creer, pero a mí no me gusta la polémica y muchas personas me están pidiendo que hable sobre el tema y la verdad no lo haré porque tú me caes muy bien", dijo la influencer, dejando claro que quiere mantenerse al margen del conflicto.

Por su parte, Angie Pajares rechazó categóricamente las acusaciones y dejó entrever que habría personas que estarían intentando dañar su imagen.

"Es mentira, están filtrando audios que son malintencionados, jamás he hablado mal de ti y justamente lo están haciendo para perjudicarme. Todo lo contrario, es una página que viene editando audios cortos para perjudicar mi imagen", explicó a la influencer mediante.

Angie Pajares emitiría pronunciamiento oficial

Hasta el momento, allegados a Angie Pajares se contactaron con el tiktoker de espectáculo Ric La Torre y comentaron que la directora de Miss Supranational Perú pronto emitirá un comunicado oficial para aclarar la situación y defender su versión de los hechos. Cabe resaltar, que también hay supuestas conversaciones de Pajares contra Marina Mora y Jessica Newton.