Una supuesta conversación viralizada, atribuida a Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, está generando polémica en redes sociales, luego de que se difundieran mensajes en los que se evidenciarían sus fuertes críticas a la tiktoker Zully. Así mismo, en el contenido también habría malos comentarios hacia Marina Mora y Jessica Newton.

Angie Pajares habría criticado a tiktoker Zully por su actitud

De acuerdo con las conversaciones de WhatsApp, los comentarios habrían surgido a causa de las clases de modelaje que recibió la creadora de contenido Zully por parte de Angie Pajares. Cabe resaltar, que la influencer mostró gran entusiasmo por aprender y, eventualmente, participar en el certamen de belleza Miss Perú.

No obstante, según los chats que circulan en plataformas digitales, tras bambalinas se habría generado incomodidad en Angie Pajares por la actitud que habría mostrado la influencer durante las sesiones. "Se cree Madonna", "Me llega 3 pepinos la chibola", "No te imaginas lo que ha sido (trabajar) con ella", fueron algunos de sus supuestos comentarios.

Asimismo, los mensajes señalan que algunos pedidos realizados por Zully al momento de grabar contenido para Kick no habrían sido del agrado de Pajares. "Esta chica quiere que le traiga hasta un avión", es otro supuesto comentario.

Directora del Miss Supranational Perú toma drástica decisión con sus redes sociales

Tras la viralización de los chats en redes sociales, la directora del Miss Supranational Perú, Angie Pajares, decidió restringir completamente su cuenta de Instagram y desactivó los comentarios en su cuenta de TikTok. Por su parte, la creadora de contenido Zully no emitió algún tipo de pronunciamiento sobre este hecho polémico. Sin embargo, sus seguidoras, conocidas como las 'gatchurras' están compartiendo sus reacciones sobre el tema.

¿Quién es Angie Pajares?

Angie Pajares es madre de la actriz Ximena Hoyos. Es la directora nacional del Miss Supranational Perú y del Mister Supranational Perú, certámenes de belleza que representan al país en competencias internacionales. Es formadora y preparadora de modelos y candidatas, con experiencia en pasarela y preparación integral para concursos de belleza. En el 2024, fue elegida como Mrs Mundo Latina Internacional.