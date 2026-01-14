HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

El caso Cócteles muere y el fiscal Pérez fuera de juego | Arde Troya con Juliana Oxenford

Streamers

Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

La conversación de WhatsApp incluiría reclamos sobre las exigencias de Zully durante grabaciones, lo que habría molestado a Angie Pajares.

Angie Pajares decidió restringir su cuenta de Instagram tras polémica sobre tiktoker.
Angie Pajares decidió restringir su cuenta de Instagram tras polémica sobre tiktoker. | Foto: composición LR/ TikTok/Kick

Una supuesta conversación viralizada, atribuida a Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, está generando polémica en redes sociales, luego de que se difundieran mensajes en los que se evidenciarían sus fuertes críticas a la tiktoker Zully. Así mismo, en el contenido también habría malos comentarios hacia Marina Mora y Jessica Newton.

Angie Pajares habría criticado a tiktoker Zully por su actitud

De acuerdo con las conversaciones de WhatsApp, los comentarios habrían surgido a causa de las clases de modelaje que recibió la creadora de contenido Zully por parte de Angie Pajares. Cabe resaltar, que la influencer mostró gran entusiasmo por aprender y, eventualmente, participar en el certamen de belleza Miss Perú.

PUEDES VER: Streamer Milenka Nolasco revela momento incómodo con empleados de McDonald's: “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”

lr.pe

No obstante, según los chats que circulan en plataformas digitales, tras bambalinas se habría generado incomodidad en Angie Pajares por la actitud que habría mostrado la influencer durante las sesiones. "Se cree Madonna", "Me llega 3 pepinos la chibola", "No te imaginas lo que ha sido (trabajar) con ella", fueron algunos de sus supuestos comentarios.

Asimismo, los mensajes señalan que algunos pedidos realizados por Zully al momento de grabar contenido para Kick no habrían sido del agrado de Pajares. "Esta chica quiere que le traiga hasta un avión", es otro supuesto comentario.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

lr.pe

Directora del Miss Supranational Perú toma drástica decisión con sus redes sociales

Tras la viralización de los chats en redes sociales, la directora del Miss Supranational Perú, Angie Pajares, decidió restringir completamente su cuenta de Instagram y desactivó los comentarios en su cuenta de TikTok. Por su parte, la creadora de contenido Zully no emitió algún tipo de pronunciamiento sobre este hecho polémico. Sin embargo, sus seguidoras, conocidas como las 'gatchurras' están compartiendo sus reacciones sobre el tema.

¿Quién es Angie Pajares?

Angie Pajares es madre de la actriz Ximena Hoyos. Es la directora nacional del Miss Supranational Perú y del Mister Supranational Perú, certámenes de belleza que representan al país en competencias internacionales. Es formadora y preparadora de modelos y candidatas, con experiencia en pasarela y preparación integral para concursos de belleza. En el 2024, fue elegida como Mrs Mundo Latina Internacional.

Notas relacionadas
Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani y Macarius llegan juntos a una fiesta y aclaran rumores de relación: "No fue un beso"

Suheyn Cipriani y Macarius llegan juntos a una fiesta y aclaran rumores de relación: "No fue un beso"

LEER MÁS
¿Quién es Macarius, el streamer arequipeño que fue captado besándose con Suheyn Cipriani?

¿Quién es Macarius, el streamer arequipeño que fue captado besándose con Suheyn Cipriani?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Streamer Milenka Nolasco revela momento incómodo con empleados de McDonald's: “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”

Streamer Milenka Nolasco revela momento incómodo con empleados de McDonald's: “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”

LEER MÁS
McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

LEER MÁS
Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani y Macarius llegan juntos a una fiesta y aclaran rumores de relación: "No fue un beso"

Suheyn Cipriani y Macarius llegan juntos a una fiesta y aclaran rumores de relación: "No fue un beso"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy EN VIVO: escasez de buses y pasajes elevados en Lima y Callao

Atención usuarios: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima durante el paro

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Streamers

Streamer Milenka Nolasco revela momento incómodo con empleados de McDonald's: “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”

McDonald's se pronuncia sobre el incidente con la streamer Milenka: ''No representa a la marca ni nuestros valores''

Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Avanza País: Apelan rechazo de tacha a José Williams por presunta información falsa en su hoja de vida

El fin del caso Cócteles y la caída del fiscal José Domingo Pérez

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025