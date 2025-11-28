HOYSuscripcion LR Focus

La increíble historia de Koirandoshil: el streamer peruano de 23 años que recibió a Ibai Llanos y que triunfa en Twitch y YouTube

El joven streamer de Ventanilla fue visitado por el reconocido influencer Ibai Llanos. Su perseverancia por continuar creando contenido desde un contexto difícil logró llamar la atención de miles de usuarios que hoy siguen su historia y su crecimiento en redes sociales.

El joven streamer de Ventanilla fue visitado por el reconocido influencer Ibai Llanos, en su casa en Ventanilla.
El joven streamer de Ventanilla fue visitado por el reconocido influencer Ibai Llanos, en su casa en Ventanilla. | Foto: composición LR/Instagram

Koirandoshil, un joven peruano de 23 años, se volvió tendencia en redes sociales luego de que Ibai Llanos, visitara su casa ubicada en el asentamiento humano Alex Kouri, en el distrito de Ventanilla. Como parte de su recorrido por el Perú, el famoso creador de contenido español llegó hasta el hogar del streamer para conocer a detalle cómo es que desarrolla sus transmisiones en vivo pese a las dificultades y las limitaciones económicas.

Su rápido crecimiento en redes sociales ha llevado a muchos a preguntarse quién es y cómo surgió su popularidad. Conoce la historia de éxito de este joven streamer peruano que ha logrado construir una comunidad fiel en plataformas como Twitch y YouTube.

PUEDES VER: Ibai Llanos confirma que ya entregó la Sartén de Oro del Mundial de Desayunos durante su visita al Perú: "Se lo di a una persona especial"

¿Quién es Koirandoshil, el joven streamer de 23 años que sorprendió a Ibai Llanos?

Koirandoshil, nombre con el que se identifica en las plataformas de redes sociales, es un streamer peruano que ha ganado fama por mostrar en sus transmisiones en vivo cómo es que, pese a sus limitaciones económicas, es capaz de conectarse con su audiencia. Según contó el creador de contenidos, sus inicios como influencer iniciaron a los 10 años cuando, en su casa en Venezuela, decidió realizar tutoriales de magia para su canal de YouTube.

"Un día simplemente me desperté y decidí grabar un video contando cómo me fue el día de hoy y qué iba a hacer. Yo no sabía que ese video iba a ser viral. Pensando que era cuestión de suerte, decidí hacer algo similar, es decir, hacer un video similar, y volvió a suceder. Teniendo eso en cuenta, comencé a subir ese tipo de videos", señaló en una entrevista para Latina.

PUEDES VER: Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Tras varios años fuera del país, en 2021, su familia regresó al Perú y se estableció en Ventanilla. Gracias al apoyo de su madre, continuó con su deseo de posicionarse en redes sociales, dedicando horas de su tiempo a crear contenido y a mejorar de forma constante sus transmisiones.

"Mi mamá es la persona más importante, ella me ha apoyado desde pequeño", señaló. Ahora, gracias a sus esfuerzos, ha logrado sobresalir en Twitch y YouTube.

