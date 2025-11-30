HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Ibai Llanos visita Maido, el reconocido restaurante peruano número 1 del mundo y prueba el ceviche: "Experiencia 10 de 10"

La visita de Ibai Llanos a Maido no pasó desapercibida y dejó impresiones inolvidables. Su reacción al probar el ceviche peruano terminó conquistando a miles en redes.

Ibai Llanos durante su visita a Maido, probó el ceviche peruano
Ibai Llanos durante su visita a Maido, probó el ceviche peruano | Foto: Ibai Youtube/ Composición LR

Ibai Llanos sigue generando comentarios tras su visita al Perú, país al que llegó hace unos días como parte de su gira por varios destinos de Latinoamérica. Durante su paso por Lima, el popular streamer español se reunió con un creador de contenido peruano que reside en Ventanilla y también aprovechó para conocer algunos de los locales más destacados de la ciudad, entre ellos Maido el restaurante del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, reconocido actualmente como el mejor restaurante del mundo.

En su más reciente video publicado en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, Ibai mostró parte de su experiencia gastronómica en Maido, donde no dudó en probar el emblemático ceviche peruano. El creador quedó sorprendido por los sabores y la propuesta culinaria del lugar, generando reacciones inmediatas entre sus seguidores.

PUEDES VER: Ibai Llanos llega hasta cerro para conocer a streamer peruano con setup gamer: "Gracias por aceptarme en tu casa"

lr.pe

Ibai Llanos probó el ceviche de Maido: "Que viva el Perú y que viva el ceviche"

Ibai Llanos pudo disfrutar de los distintos manjares que Maido le ofreció. Cuando llegó el turno del ceviche, el youtuber quedó sorprendido, pues nunca había visto una presentación similar a la del restaurante número uno del mundo. “No tiene buena pinta, pero estará buenísimo”, comentó antes de probarlo.

Tras degustar el plato, Ibai quedó fascinado. “No tengo palabras, no puedo describir lo que estoy sintiendo”, mencionó, destacando también que el sabor tan concentrado del ceviche estaba buenísimo. “Necesito pedir otro”, añadió con entusiasmo. Finalmente, soltó una frase que emocionó a sus seguidores peruanos: “Que viva el Perú y que viva el ceviche”, asegurando que, sin ningún tipo de duda, fue el mejor plato que comió en el restaurante ampliamente.

PUEDES VER: Ibai Llanos explica el origen del 'Mundial de los desayunos' y aclara si Perú defenderá la corona como actual campeón: ''Que la gente lo decida''

lr.pe

'El Cochinillo', el otro plato peruano que conquistó a Ibai Llanos

Mientras probaba nuevos platos, Ibai no pudo evitar modificar su “top uno”, que hasta ese momento lo ocupaba el ceviche. Sin embargo, la llegada del cochinillo lo conquistó por completo. “Top 1 indiscutible para mí, por encima del ceviche”, precisó. También destacó “qué tierno y qué sabroso está el cochinillo”.

Luego de ello, Ibai Llanos compartió su ranking final en Maido. En primer lugar colocó al cochinillo, seguido del ceviche y, en tercer puesto, la ternera. Finalmente, destacó el valor cultural del restaurante al señalar que “estos lugares son a los que más extranjeros vienen de Asia, de Europa, de diferentes sitios de Latinoamérica, y qué mejor manera de representar al Perú que hacer comer a gente de distintos países del mundo con productos del propio país”. “He comido increíblemente bien”, culminó.

Notas relacionadas
Ibai Llanos explica el origen del 'Mundial de los desayunos' y aclara si Perú defenderá la corona como actual campeón: ''Que la gente lo decida''

Ibai Llanos explica el origen del 'Mundial de los desayunos' y aclara si Perú defenderá la corona como actual campeón: ''Que la gente lo decida''

LEER MÁS
La increíble historia de Koirandoshil: el streamer peruano de 23 años que recibió a Ibai Llanos y que triunfa en Twitch y YouTube

La increíble historia de Koirandoshil: el streamer peruano de 23 años que recibió a Ibai Llanos y que triunfa en Twitch y YouTube

LEER MÁS
Ibai Llanos confirma que ya entregó la Sartén de Oro del Mundial de Desayunos durante su visita al Perú: “Se lo di a una persona especial”

Ibai Llanos confirma que ya entregó la Sartén de Oro del Mundial de Desayunos durante su visita al Perú: “Se lo di a una persona especial”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

LEER MÁS
Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

LEER MÁS
Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

LEER MÁS
Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Streamers

Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025