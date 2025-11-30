Ibai Llanos sigue generando comentarios tras su visita al Perú, país al que llegó hace unos días como parte de su gira por varios destinos de Latinoamérica. Durante su paso por Lima, el popular streamer español se reunió con un creador de contenido peruano que reside en Ventanilla y también aprovechó para conocer algunos de los locales más destacados de la ciudad, entre ellos Maido el restaurante del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, reconocido actualmente como el mejor restaurante del mundo.

En su más reciente video publicado en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok, Ibai mostró parte de su experiencia gastronómica en Maido, donde no dudó en probar el emblemático ceviche peruano. El creador quedó sorprendido por los sabores y la propuesta culinaria del lugar, generando reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Ibai Llanos probó el ceviche de Maido: "Que viva el Perú y que viva el ceviche"

Ibai Llanos pudo disfrutar de los distintos manjares que Maido le ofreció. Cuando llegó el turno del ceviche, el youtuber quedó sorprendido, pues nunca había visto una presentación similar a la del restaurante número uno del mundo. “No tiene buena pinta, pero estará buenísimo”, comentó antes de probarlo.

Tras degustar el plato, Ibai quedó fascinado. “No tengo palabras, no puedo describir lo que estoy sintiendo”, mencionó, destacando también que el sabor tan concentrado del ceviche estaba buenísimo. “Necesito pedir otro”, añadió con entusiasmo. Finalmente, soltó una frase que emocionó a sus seguidores peruanos: “Que viva el Perú y que viva el ceviche”, asegurando que, sin ningún tipo de duda, fue el mejor plato que comió en el restaurante ampliamente.

'El Cochinillo', el otro plato peruano que conquistó a Ibai Llanos

Mientras probaba nuevos platos, Ibai no pudo evitar modificar su “top uno”, que hasta ese momento lo ocupaba el ceviche. Sin embargo, la llegada del cochinillo lo conquistó por completo. “Top 1 indiscutible para mí, por encima del ceviche”, precisó. También destacó “qué tierno y qué sabroso está el cochinillo”.

Luego de ello, Ibai Llanos compartió su ranking final en Maido. En primer lugar colocó al cochinillo, seguido del ceviche y, en tercer puesto, la ternera. Finalmente, destacó el valor cultural del restaurante al señalar que “estos lugares son a los que más extranjeros vienen de Asia, de Europa, de diferentes sitios de Latinoamérica, y qué mejor manera de representar al Perú que hacer comer a gente de distintos países del mundo con productos del propio país”. “He comido increíblemente bien”, culminó.