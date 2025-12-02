Tiktoker Ninho Viejo anuncia que será papá y deja a su madre en shock: "Mi novia tiene 5 semanas de embarazo"

El tiktoker Ninho Viejo sorprendió a sus seguidores al anunciar que pronto se convertirá en padre. A través de un emotivo video publicado en redes sociales, el creador de contenido aparece junto a su pareja para revelar la información, asegurando que su novia tiene 5 semanas de embarazo. La revelación generó una ola de comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en su vida.

Tiktoker Ninho Viejo revela que será papá

En el clip viral, Ninho Viejo decidió compartir la noticia con su madre, a quien le entregó un celular que mostraba los supuestos análisis que confirmaban el embarazo.

La mujer, inicialmente incrédula, observa atentamente la pantalla sin poder procesar del todo la noticia, mientras su hijo intenta contener la emoción en la grabación. Tras varios segundos de sorpresa absoluta, la madre finalmente reacciona y abraza con fuerza a su hijo y a la pareja. "Mi novia tiene 5 semanas de embarazo", describió en TikTok.

El video rápidamente se viralizó y muchos usuarios le desearon lo mejor a la pareja. Así también, usuarios quedaron sorprendidos con el anuncio debido a que el creador de contenido terminó hace poco una polémica relación con otra tiktoker.

Hace poco, inauguró su primer restaurante 'Las fijas sushi bar' en el distrito de Surco. El contenido del tiktoker suele involucrar a amigos y familiares. La mayoría de su contenido es de humor y su cuenta oficial de TikTok acumula 10.4 millones de 'me gusta'.