Tiktoker Ninho Viejo anuncia que será papá y deja a su madre en shock: "Mi novia tiene 5 semanas de embarazo"

Creador de contenido Ninho Viejo reveló que su novia está embarazada y no dudó en sorprender a su madre con la noticia.

Creador de contenido tiene 380.000 seguidores en TikTok.
Creador de contenido tiene 380.000 seguidores en TikTok. | Foto: composición LR/ Instagram

El tiktoker Ninho Viejo sorprendió a sus seguidores al anunciar que pronto se convertirá en padre. A través de un emotivo video publicado en redes sociales, el creador de contenido aparece junto a su pareja para revelar la información, asegurando que su novia tiene 5 semanas de embarazo. La revelación generó una ola de comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en su vida.

Tiktoker Ninho Viejo revela que será papá

En el clip viral, Ninho Viejo decidió compartir la noticia con su madre, a quien le entregó un celular que mostraba los supuestos análisis que confirmaban el embarazo.

PUEDES VER: Joven peruano gana S/100.000 en concurso de HH y revela en qué gastará el dinero: "Voy a viajar a España a estudiar Medicina"

lr.pe

La mujer, inicialmente incrédula, observa atentamente la pantalla sin poder procesar del todo la noticia, mientras su hijo intenta contener la emoción en la grabación. Tras varios segundos de sorpresa absoluta, la madre finalmente reacciona y abraza con fuerza a su hijo y a la pareja. "Mi novia tiene 5 semanas de embarazo", describió en TikTok.

El video rápidamente se viralizó y muchos usuarios le desearon lo mejor a la pareja. Así también, usuarios quedaron sorprendidos con el anuncio debido a que el creador de contenido terminó hace poco una polémica relación con otra tiktoker.

PUEDES VER: Conductora de 'Oh My Good' sorprende con reacción tras sismo en plena transmisión: "¿El temblor dónde fue? A ver, NASA"

lr.pe

Hace poco, inauguró su primer restaurante 'Las fijas sushi bar' en el distrito de Surco. El contenido del tiktoker suele involucrar a amigos y familiares. La mayoría de su contenido es de humor y su cuenta oficial de TikTok acumula 10.4 millones de 'me gusta'.

