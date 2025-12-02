El estreno del podcast 'Oh My Good' se viralizó luego de que un sismo sorprendiera a los conductores en plena transmisión en vivo. El movimiento telúrico, registrado en la provincia Constitucional del Callao, interrumpió por unos segundos la conversación y generó una singular reacción por parte del equipo, que no tardó en llamar la atención de los usuarios en redes sociales.

La conductora Valeria Aguirre, conocida como Vali Valilón, sorprendió al pedir información detallada del temblor, pero dirigiéndose a una entidad equivocada. En plena transmisión, mencionó a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), generando un momento de confusión entre los espectadores, ya que dicha institución no se encarga de reportar movimientos sísmicos.

Conductora de 'Oh My Good' confunde a la NASA con entidad sismológica durante temblor

Durante el primer programa de 'Oh My Good' en el canal 'Todo Good' en YouTube, un sismo de 4,6 sorprendió al equipo en plena transmisión. El tiktoker Kewin Navarro (Kiwi) exhortó a los usuarios a mantener la calma. En tanto, la conductora Vali Valilón optó por bromear sobre el hecho. "Es que los 'omgecitos' (seguidores) han parado el planeta Tierra para poder ver el programa", indicó.

Sin embargo, el momento insólito llegó cuando Vali Valilón le sugirió a sus compañeros de conducción que busquen los reportes de la NASA sobre el reciente movimiento telúrico. "¿El temblor dónde fue? A ver, por favor, NASA. La NASA reportándose", indicó. Al respecto, el tiktoker Kiwi intentó corregirla al preguntarle: "¿Qué tiene que ver la NASA con el temblor?". Sin embargo, la influencer respondió y desató diversas reacciones: "Porque es de la Tierra, ¿no?".

Otro momento comentado fue cuando el tiktoker Kiwi leyó la información que brindó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el sismo. "A 56 kilómetros del SOL oeste, perdón, del suroeste de Bellavista, Callao"

Cabe resaltar, que la NASA no es una entidad que reporte sismos porque su trabajo está dedicado a la investigación del suelo, placas tectónicas desde satélites o proyectos sobre peligros naturales. El rol de monitorear movimientos sísmicos está a cargo de la USGS (United States Geological Survey) en Estados Unidos. Además, cada país, tiene unidades especializadas y por ello en el Perú se cuenta con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).