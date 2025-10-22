HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Cristorata se quiebra en vivo junto a su novia tras perder su combate de box: ''Sentía que no daba para más''

Cristorata rompió en llanto mientras hablaba por teléfono con su entrenador tras su derrota ante JH de la Cruz en el evento ‘Stream Fighters 4’.

Cristorata rompió luego de su derrota en la velada Stream Fighters 4.
Cristorata rompió luego de su derrota en la velada Stream Fighters 4.

Cristorata vivió un momento desolador junto a su pareja, Agus Padilla, tras caer derrotado ante JH de la Cruz en su combate de boxeo durante el evento Stream Fighters 4. Mientras conversaba con su entrenador, el streamer peruano no pudo ocultar su tristeza por no cumplir con las expectativas y, visiblemente afectado, rompió en llanto, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

La desazón de Cristorata tras no completar su combate de box

Tras no completar su combate de boxeo contra el tiktoker colombiano y rendirse en el segundo round, el influencer revivió aquel momento con evidente desazón junto a su pareja, Agus Padilla. Durante una llamada con su entrenador —quien en su momento decidió no permitirle continuar en el segundo asalto—, Cristorata no pudo contener las lágrimas y terminó llorando en plena transmisión en vivo de su stream.

PUEDES VER: Cristorata sorprendió al público al pedirle a Agus Padilla que sea su novia después de su derrota en el Stream Fighters 4

lr.pe

“Profe, discúlpeme por haberlo decepcionado. Yo quería ganar, pero mi corazón ya no podía dar más. Me da pena haberlo defraudado; sé que pude haber dado más y no lo hice. No creo que haya más oportunidades... Ya perdí, profesor. La verdad me duele, porque aunque intento tomarlo con humor, sé que está decepcionado de mí”, confesó entre lágrimas durante la llamada con su entrenador.

En un intento de levantarle el ánimo, el coach aseguró que también se sentía triste por no haber visto al popular Cristorata ganar la contienda, pero que la amistad entre ellos iba a prevalecer a pesar de las adversidades: ''Me sentí triste por ti porque yo quería que tú ganes. Yo siempre estaré para ti'', dijo.

PUEDES VER: ¿Por qué Cristorata no salió al segundo round contra JH de la Cruz? Streamer perdió por abandono en la Stream Fighters 4

lr.pe

La reacción de los usuarios al verlo triste a Cristorata

Los seguidores de Cristorata no dudaron en mostrarle su apoyo a pesar de la derrota frente a JH de la Cruz. Sin embargo, en TikTok las opiniones se dividieron: mientras algunos destacaron su esfuerzo y valentía por subir al ring, otros cuestionaron su preparación y decisión de abandonar el combate. Entre los mensajes más destacados se puede ver: ''Eso demuestra que a pesar de todo es un joven con mucho corazón'', ''Creo que JH le hizo algo después de la pelea'', ''No se sabe si lloró de verdad o no'', ''Ya no me pegues, me rindo'', ''Es todo show''.

