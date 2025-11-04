Youtuber Curwen revela lo que habría detrás de la cuarta candidatura de Keiko Fujimori: "No quiere ser presidenta"
Creador de contenido Curwen argumentó que la verdadera intención de Keiko Fujimori sería obtener influencia desde el Congreso bicameral y no desde el Palacio de Gobierno.
El youtuber Víctor Caballero, conocido como Curwen, reaccionó sobre la cuarta postulación de Keiko Fujimori a la presidencia del Perú. Durante su podcast 'Brutalidad Política', el creador de contenido aseguró que la lideresa de Fuerza Popular no tendría realmente el objetivo de llegar a Palacio de Gobierno, sino que su estrategia estaría centrada en obtener poder desde otros poderes del Estado.
Durante su podcast 'Brutalidad política' en YouTube, Curwen señaló que la candidatura de Fujimori respondería a un interés político distinto al que aparenta.
"La señora Keiko Fujimori, como ya es de conocimiento público, está postulando por cuarta vez a la presidencia, pero no está postulando a la presidencia. Esto es algo en lo que coinciden casi todos los analistas, opinólogos, columnistas, periodistas y expertos en general. La señora Keiko no quiere ser presidenta. La señora Keiko está postulando únicamente para tener una bancada en el Congreso y poder gobernar desde allí", expresó durante su transmisión.
De esta forma, el creador de contenido también argumentó que el poder presidencial en el Perú habría perdido relevancia y que el verdadero control político radicaría en el Congreso bicameral. "¿Por qué creen que la figura presidencial en este momento ya no vale nada? Ya el próximo presidente o la próxima presidenta del Perú no va a tener herramientas", comentó, cuestionando el rol actual del Ejecutivo frente al Legislativo.
Finalmente, Curwen comparó la candidatura de Keiko Fujimori con la de otros políticos, asegurando que su intención no sería gobernar el país, sino mantener influencia política. "La señora Keiko Fujimori está haciendo un trámite al igual que Mario Vizcarra. No hay diferencia. No le importa, no le sirve. Ella solo necesita de una bancada para poder gobernar", sentenció el creador de contenido, generando diversas reacciones en TikTok y YouTube.