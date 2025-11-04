Streamer Zully revela que le robaron el iPhone que iba a sortear entre sus seguidores: "Estaba nuevecito"

La streamer Abigail Sulamita Salazar, conocida como Zully, sorprendió a sus seguidores al revelar que le robaron un iPhone 16 que tenía destinado para un sorteo. Según contó en una transmisión de Kick, el equipo le fue obsequiado por una empresa como parte de una colaboración para premiar a su comunidad. Sin embargo, durante una fiesta organizada en la casa que alquila junto a otros creadores de contenido, el dispositivo desapareció.

Zully revela que le robaron iPhone durante fiesta con otros creadores de contenido

A través de Kick, Zully expresó su tristeza al notar que el teléfono, que se encontraba guardado en una bolsa dentro de su habitación, fue robado. El iPhone estaba completamente nuevo y aún no tenía una cuenta vinculada, lo que hace muy difícil rastrearlo o recuperarlo. "No me percaté, gente, estaba en stream. He buscado por todos lados, he rebuscado todo, pero no hay el iPhone. Estaba nuevecito", contó visiblemente afectada.

La creadora de contenido también mencionó que se comunicó con la empresa que le realizó el obsequio para gestionar el bloqueo del dispositivo y evitar su uso. A pesar de la pérdida, Zully aseguró que no quiere defraudar a sus seguidores y que comprará otro teléfono para cumplir con el sorteo prometido.

"Les prometo que igual voy a comprar otro celular", comentó. Así mismo, detalló que pronto instalará cámaras de seguridad en su habitación debido a que realiza constantes colaboraciones con otros creadores de contenido.

Por otro lado, la creadora de contenido, con 3 millones de seguidores en TikTok, comentó que otras de las personas que viven en dicha vivienda también fueros víctimas de robo durante la fiesta. Algunos de estos artículos fueron zapatillas y hasta un jabón.