La conductora de televisión Laura Spoya rompió su silencio sobre la sorpresiva salida del equipo de ‘Good Time’ del canal de YouTube ‘Todo Good’, tras nueve meses de transmisiones. Desde el programa 'Al sexto día', Spoya confirmó que el grupo recibió propuestas de distintas plataformas de streaming y que la decisión de su futuro se tomará en conjunto, sin divisiones internas.

“Muchas personas han dicho varias cosas, que nos han llamado por aquí, que nos han llamado por allá. Efectivamente, sí tenemos que ser sinceros al respecto, nos han llamado muchos canales de streaming para poder estar dentro de sus plataformas”, expresó la también influencer durante su intervención en televisión. Con ello, disipó las dudas y especulaciones que circularon en redes sociales sobre presuntos conflictos con la producción del canal dirigido por el youtuber José Rodríguez, más conocido como el ‘Pelao’.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre sus excompañeros de 'Todo Good'?

Durante la emisión del espacio sabatino, Laura Spoya aseguró que el equipo de 'Good Time' permanece unido y que cualquier decisión respecto a su futuro profesional será tomada de forma colectiva. “El grupo siempre ha tomado decisiones en conjunto. Donde se mueve uno, se mueven todos”, afirmó, dejando en claro que la separación de 'Todo Good' no responde a divisiones internas.

Desde hace semanas, usuarios en redes sociales especulaban sobre la llegada de propuestas externas. Algunas de esas ofertas, según fuentes cercanas a la producción, provienen de canales dirigidos por reconocidos creadores de contenido. El primer contacto se habría producido hace más de un mes, cuando un representante de una nueva plataforma se comunicó con el equipo de 'Good Time' para integrarlos a su grilla de contenidos.

Además de Spoya, los conductores Mario Irivarren y Gerardo Pe también forman parte del colectivo. Todos ellos reiteraron que su compromiso principal sigue siendo mantener la unidad y buscar un espacio que respete su independencia creativa. “Todavía requiere una evaluación previa entre los cuatro, porque siempre somos un consenso”, agregó Spoya.

"Yo a ellos les deseo lo mejor"

En medio del torbellino de comentarios en redes, Laura Spoya dejó en claro que no existieron roces con la producción de 'Todo Good' ni con el ‘Pelao’. “Se han creado miles de especulaciones, un montón de teorías conspirativas al respecto, pero la verdad es que yo a ellos les deseo lo mejor. Han sido nuestra casa por nueve meses”, dijo con serenidad.

A lo largo de la conversación, la modelo peruana mantuvo una postura conciliadora y destacó que la relación con el canal terminó en buenos términos. “La relación de nosotros con 'Todo Good' ha terminado por lo sano, la verdad”, sostuvo, descartando versiones que apuntaban a problemas financieros o desavenencias con la dirección del canal.

Spoya también pidió respeto ante la curiosidad del público y frente a la difusión de versiones no verificadas. “Se han creado miles de especulaciones y teorías conspirativas, pero no hay nada de eso. Solo estamos tomando decisiones como grupo”, puntualizó.

Nuevo programa de exconductores de 'Todo Good' entrará en pausa

Tras su desvinculación de 'Todo Good', los exconductores de ‘Good Time’ buscaron mantenerse conectados con su audiencia a través de TikTok, en un nuevo formato titulado ‘La Manada’. Sin embargo, enfrentaron múltiples inconvenientes técnicos que afectaron su desempeño en la plataforma.

En su primera transmisión a través de la cuenta personal de Laura Spoya, lograron reunir hasta 17.000 usuarios simultáneos, interesados en conocer detalles sobre su salida del canal. No obstante, el directo fue bloqueado por TikTok por el incumplimiento de ciertas restricciones, lo que obligó al equipo a replantear su estrategia digital.

“¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Gracias por el aguante, pronto volvemos con sorpresas”, expresaron en un mensaje conjunto, confirmando que las transmisiones en vivo entrarán en pausa hasta nuevo aviso.

¿Exconductores de 'Good Time' estarían negociando con Jefferson Farfán?

El creador de contenido Ric La Torre manifestó que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe estarían buscando un nuevo espacio tras su sorpresiva salida del canal 'Todo Good'. El influencer, dedicado a temas de espectáculos, relató que podrían incorporarse a la programación del canal 'JF10 TV', dirigido por Jefferson Farfán, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera digital.

"Me han dicho que estarían en negociaciones con gente ‘enfocada’. Nos ha llegado la datita, de muy buena fuente, que ellos, algún tiempo atrás, habrían estado en negociaciones con un futuro canal que le gusta estar bien 'enfocada' ¿será?", comentó Ric La Torre en referencia al canal que dirige Jefferson Farfán.