Otro integrante de ‘Todo Good’ anuncia su salida del canal y youtuber ‘Pelao’ se despide con emotivo mensaje: “Tuvimos una conversación”

Youtuber que trabajó dos años con el equipo, sorprendió a los seguidores del canal 'Todo Good' con la noticia y reveló que obtuvo una buena oportunidad laboral.

Canal 'Todo Good' registra más de 500.000 supcriptores en YouTube.
Canal 'Todo Good' registra más de 500.000 supcriptores en YouTube. | Foto: composición LR/ Todo Good/ YouTube

El youtuber Josué Barbarán, conocido en redes sociales como Ezio, anunció su salida del canal de YouTubeTodo Good’, sorprendiendo a los seguidores del popular espacio digital. Durante la reciente edición del podcast ‘Habla Good’, el creador de contenido reveló que dejará la producción del canal para asumir una nueva oportunidad laboral. Ezio, quien formaba parte del equipo desde los programas, agradeció a sus compañeros y a seguidores por el apoyo constante.

Youtuber Ezio anuncia su salida del canal de YouTube 'Todo Good'

En el episodio de ‘Habla Good’, Ezio explicó que la decisión no fue sencilla, pero que responde a una etapa de crecimiento personal y profesional. El youtuber manifestó su gratitud hacia el equipo de trabajo y destacó las experiencias compartidas a lo largo del tiempo en el canal. El creador de contenido se ganó el cariño de seguidores debido a su espontaneidad durante las emisiones en vivo.

lr.pe

Por su parte, José Luis Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, aprovechó el programa para dedicarle unas palabras de despedida. “Hace un mes casi tuvimos una conversación y ha llegado el momento de partir, ha llegado el momento de que se vaya. Lo que me alegra es que se va a mejor vida. Te queremos mucho”, expresó.

Cabe resaltar, que la salida del youtuber Ezio también se suma al reciente fin de 'Good Time' en el canal 'Todo Good'. El último lunes, Mario Irivarren reveló que el fin del podcast se debió a temas internos.

"Ellos como canal tiene una forma de trabajar, tiene un ritmo, nosotros como programa, como gente que viene de la tele, tenemos otro ritmo y esta diferencia ya genera ciertas situaciones, ciertas diferencias, roces, tensiones a manera interna", explicó.

