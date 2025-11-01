HOYSuscripcion LR Focus

Exconductores de ‘Good Time’ anuncian pausa en sus transmisiones tras su retorno con 'La Manada': "Pronto volvemos"

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe agradecieron el apoyo y prometieron volver pronto con sorpresas para sus seguidores, aunque no especificaron una fecha.

Podcast 'Good Time' dejó de emitirse en 'Todo Good' el jueves 23 de octubre.
Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe anunciaron su alejamiento temporal de las transmisiones en vivo, generando sorpresa entre sus seguidores. Como se recuerda, los conductores formaban parte del popular podcast ‘Good Time’ en el canal ‘Todo Good’ de YouTube, pero tras registrarse algunas tensiones internas, se tomó la decisión de cerrar el espacio digital. De esta forma, decidieron retomar el streaming, pero tuvieron varios inconvenientes técnicos.

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe se tomarán una pausa en el streaming

En su mensaje a los seguidores, los tres conductores explicaron que su retorno a las transmisiones con ‘La Manada’, espacio creado para reconectarse con su público, se verá momentáneamente en pausa. “¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Gracias por el aguante, pronto volvemos con sorpresas”, expresaron con nostalgia.

PUEDES VER: Ezio de ‘Todo Good’ lanza indirecta a ex 'Good Time' por no llamarlo a 'La Manada': "Por eso les salió como les salió"

Además, prometieron que intentarán superar los problemas técnicos que afectaron sus emisiones anteriores en TikTok para poder mantener el contacto con sus fans de manera estable.

¿Qué pasó con la primera transmisión de 'La Manada' en TikTok?

La primera transmisión en TikTok marcó un intento de mantener la interacción con su audiencia tras su abrupta salida de ‘Todo Good’. Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe se conectaron a través de la cuenta de la presentadora, alcanzando hasta 17.000 usuarios interesados en conocer detalles sobre su partida del canal del youtuber José Luis Rodríguez, ‘Pelao’.

PUEDES VER: Otro integrante de ‘Todo Good’ anuncia su salida del canal y youtuber ‘Pelao’ se despide con emotivo mensaje: “Tuvimos una conversación”

Sin embargo, la emisión enfrentó varios inconvenientes y TikTok bloqueó la transmisión debido al incumplimiento de algunas restricciones, lo que obligó al trío a planificar nuevas estrategias para continuar su proyecto digital.

