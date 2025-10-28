Curwen desmiente a Beto Ortiz sobre posible aparición en 'EVDLV' y muestra chats de WhatsApp: "Yo no me invento cosas"

El comunicador Víctor Caballero, más conocido como Curwen, respondió al conductor Beto Ortiz tras unas fuertes declaraciones sobre una supuesta aparición en el programa 'El valor de la verdad', que se emite en Panamericana Televisión. El creador de contenido mostró mensajes de WhatsApp para sustentar su versión y aseguró que fue la producción de dicho programa que se comunicó con él.

Curwen responde a Beto Ortiz tras declaraciones sobre aparición en 'EVDLV'

Durante el podcast 'Brutalidad política', Curwen explicó sobre una entrevista de trabajo en Latina por el año 2015, en referencia al comentario de Beto Ortiz, quien aseguró no conocer el trabajo de Víctor Caballero. "Les cuento, la entrevista la hizo él (Beto Ortiz). Básicamente, me comentó que buscaban un reportero. Me llamó la atención, sí, me pareció interesante, lo evalué hasta que llegó la hora de ver el tema salarial. Lo que pagaban era una miseria", agregó.

De otro lado, se refirió a que sí recibió la invitación para participar en el programa ' EVDLV' por parte de Edson Chinchay, integrante de producción. Lo contactaron por WhatsApp cuando él estaba de viaje con su novia Carla Campos-Salazar. "Queríamos invitarte al programa de Beto", se lee en el mensaje. De esta forma, el youtuber planteó grabar contenido para una próxima oportunidad y no hubo respuesta.

Producción de 'EVDLV' lo contactó. Foto: Brutalidad Política/YouTube

"Entonces, me llamaron, no sé en qué orden habrá sido, pero llamaron a Carlos Orozco y no aceptó, seguramente por temas de tiempo porque estaba ocupado. Me llamaron a mí y yo le dije que ya, pero que me escriba para coordinar. Yo voy a tu programa, tú vienes al mío, nunca me escribió", describió.

¿Qué dijo Beto Ortiz sobre Curwen?

Hace poco, Beto Ortiz desmereció el trabajo del youtuber Curwen durante una entrevista en el podcast 'Inquilinos'. Aseguró que el creador de contenido no daría rating en televisión y que incluso lo superarían otros personajes de las redes sociales, como Cristorata.

"La verdad es que no he visto nunca su contenido. Él estuvo una vez en canal 2 pidiéndonos chamba, no me acuerdo si para la 'Noticia Rebelde' o alguno esos programas que hacíamos, pero no quedó", contó. Cristorata sí (daría rating). Hemos estado en conversaciones. Creo que él sería un hit porque es un ídolo de la juventud, el otro 'pata' no sé ídolo de quién será", deslizó.