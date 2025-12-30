HOYSuscripcion LR Focus

Fátima Chávez cambia América TV por la 'Roro Network' y su fichaje desata sorpresa en redes sociales: ''Bien acertado''

El creador de contenido le dio la bienvenida a Fátima Chávez en Instagram y expresó su satisfacción por su llegada, lo que generó entusiasmo entre sus seguidores.

Fátima Chávez, la exconductora de América TV, sorprendió a sus seguidores tras fichar por la 'Roro Network'.
Fátima Chávez, la exconductora de América TV, sorprendió a sus seguidores tras fichar por la 'Roro Network'. | Foto: composición LR/IG - Fátima Chávez/IG - Carlos Orozco

La exconductora de América TV, Fátima Chávez, sorprendió al dejar la casa televisiva para convertirse en el nuevo fichaje del programa de streaming 'La Roro Network'. La noticia fue confirmada por el creador de contenido Carlos Orozco, quien le dedicó unas palabras de bienvenida a la reconocida periodista en su cuenta de Instagram.

La bienvenida de Carlos Orozco a Fátima Chávez como nueva integrante de la 'Roro Network'. Foto: IG - Carlos Orozco

La bienvenida de Carlos Orozco a Fátima Chávez como nueva integrante de la 'Roro Network'. Foto: IG - Carlos Orozco

El fichaje de Fátima Chávez por la 'Roro Network'

Fátima Chávez anunció su salida de América TV tras más de una década en la casa televisiva. La periodista dio a conocer la noticia a través de LinkedIn y otras redes sociales, donde confirmó el cierre de una etapa profesional. Como parte de sus nuevos retos, sorprendió a sus seguidores al anunciar su incorporación al programa de streaming ‘Roro Network’, con el que busca explorar nuevos formatos y fortalecer su presencia en plataformas digitales.

PUEDES VER: Fátima Chávez anuncia su salida definitiva de América Televisión y Canal N tras más de 10 años con emotivo mensaje: “Me voy agradecida”

lr.pe

Tras confirmarse la noticia, Carlos Orozco le dio la bienvenida a Fátima Chávez mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresó su satisfacción por su incorporación al equipo. La publicación generó una rápida respuesta por parte de sus seguidores, quienes celebraron la llegada de la exconductora de América Televisión.

''Querida Fátima Chávez, te doy la más cordial bienvenida a tu nueva casa: La Roro Network'', escribió.

PUEDES VER: Zein encara a Carlos Orozco por insinuar que estaría desesperado por generar ingresos en YouTube: "Plata ya tengo"

lr.pe

Los comentarios que dejaron los usuarios tras oficializarse la contratación de Fátima Chávez a la 'Roro Network'

La reacción de los usuarios al enterarse del nuevo fichaje de Fátima Chávez en la 'Roro Network' generó mucho revuelo en la publicación de Carlos Orozco. Entre tantos comentarios, la aprobación por parte de los cibernautas se hizo notar, ya que, según la apreciación de muchos, la presencia de la conductora de televisión aportará un aire diferente al programa de streaming.

“Bien acertado”, “¡Arriba! Ya lo sabía, Rorito”, “Fátima es una muy buena periodista y no es tibia”, “Gran jale, súper profesional, mi chinita” y “Sin duda alguna, tienes un ojo para descubrir talentos” fueron algunos de los comentarios más destacados en la cuenta de Instagram de Carlos Orozco.

