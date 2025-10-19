Cristorata y Agus Padilla se dieron un beso luego de que la cantante uruguaya aceptara ser la novia del streamer peruano. | Foto: composición LR/TikTok

El streamer nuevamente fue protagonista tras participar en el Stream Fighters 4, evento que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. La velada convocó a varios famosos creadores de contenido de Latinoamérica, por lo que varios estuvieron a la expectativa del combate de box que iba a sostener con JH de la Cruz. No obstante, a pesar de su derrota ante el colombiano, lo que más llamó la atención fue que le pidió a la cantante uruguaya Agus Padilla que fuera su novia, acto que rápidamente causó furor y muchas reacciones en el público.

Palabras de agradecimiento a la gente que lo apoyó

Luego de mostrar algunos destellos técnicos de su lucha contra JH de la Cruz, el streamer peruano terminó totalmente exhausto y sin poder continuar con la pelea. Esto dio como resultado la victoria del colombiano.

A pesar del cansancio, el creador de contenido tomó el micrófono para expresar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que lo han apoyado, especialmente a sus padres.

''Anteriormente, había dicho que no he ganado nada en mi vida, pero no es así, he ganado a unos padres increíbles que me están viendo allá en Perú, quiero mandarles un beso. Ellos son mi motivación para seguir en esto, en la creación de contenido'', declaró.

El inesperado pedido a Agus Padilla

Enseguida, sorprendió a toda la multitud al dedicarle unas emotivas palabras a una persona especial, a quien sorprendió con un pedido muy significativo. Se trata de la Agus Padilla, la cantante uruguaya que le robó el corazón al streamer peruano y que no dudó en pedirle que acepte que sea su novia.

"He ganado a una chica maravillosa que se llama Agus Padilla, quien me hizo ver el amor de diferente manera. He ganado, sobre todas las cosas, a Dios. Antes de irme, quiero hacer una declaración de amor ante miles de personas. Creo que era el momento; pase lo que pase, este sentimiento no cambia por nada. A pesar de perder o ganar, me llevo una experiencia. Quiero invitar a Agus Padilla aquí. Quiero preguntarle si quiere ser mi novia", propuso. Inmediatamente, la artista subió al ring y aceptó la propuesta de Cristorata, terminando el evento con un final feliz frente a todo el público.

Este significativo suceso confirmó muchos rumores que se gestaron durante meses desde la 'Noche Dorada', en la que fue la primera vez que ambos se besaron de manera pública, aunque en ese momento, ninguno de los dos había formalizado su romance ante su comunidad de seguidores.