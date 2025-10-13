El exchico reality Piero Arenas vivió un momento de tensión cuando se dispuso a entregar ayuda a familias afectadas por un incendio en zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores (Lima). Todo ocurrió durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, donde se puede ver cómo un grupo de personas lo rodea y trata de arrebatarle sus pertenencias.

Cabe resaltar, que varios tiktokers y streamers llegaron a Pamplona Alta para entregar alimentos, ropa y otros bienes en apoyo a los afectados del incendio que arrasó con al menos 80 viviendas. La ayuda es compartida a través de plataformas sociales.

Intentan robar a Piero Arenas mientras llevaba apoyo a afectados en Pamplona Alta

De acuerdo a la transmisión de Kick, Piero Arenas decidió entregar ropa a los afectados del incendio en Alta y llegó al lugar a bordo de su vehículo, junto a una amiga y un compañero que estaba a cargo de la grabación. Sin embargo, a pocos metros de descender la unidad, algunos inescrupulosos jóvenes intentaron robarle.

En el video se observa como un joven intenta tomar el celular y se escuchan varios gritos. Tras el hecho, el streamer explicó que afortunadamente no fue víctima de robo y explicó que todo sucedió muy rápido. Agregó que alguien lo jaló de la polera y otra persona intentó robarle el celular que era usado para el streaming.

"La gente se comenzó a aglomerar. No me soltaban, me quisieron 'bolsiquiar'", relató. En tanto, la joven que lo acompañaba quedó muy impresionada y no pudo evitar las lágrimas. Pese a todo, Piero Arenas decidió llegar hasta la zona del incendio y realizó la entrega de las prendas. "Espero haber contribuido en algo", agregó.