Durante el estreno de la película 'Alfa y Bravo', en la que participa el youtuber Johnny Zare, conocido como 'Cholo Soy', se vivió un momento de tensión cuando el streamer Marx Loaiza, Glogloking, entrevistó en vivo a Benjamin Doig, Benjadoes, también youtuber y recientemente actor y productor de 'My Storylof'.

En plena transmisión de Kick, Benjadoes aprovechó la oportunidad para preguntarle a Glogloking si ya vio su reciente película 'My Storylof'. Pero el streamer insinuó que vean el largometraje en un sitio pirata. Ese comentario, lejos de tomarse como una broma, encendió la ira de Benjadoes.

Benjadoes cuestiona a Glogloking y desata reacciones en redes

La situación escaló rápidamente cuando, en un intento por suavizar el ambiente, Glogloking intentó bromear con el tema de la inversión que Benjadoes habría hecho para producir 'My Storylof'. "¿Ya recuperaste, ya?", indicó el streamer. Sin embargo, la supuesta broma solo sirvió para avivar el conflicto. Benjadoes, visiblemente molesto, no se contuvo y lo criticó.

"No todavía no, por gente como tú, imbécil, que no ha ido a verla. Ya te quiero ver a ti esforzándote por algo y que alguien no haya ido a ver tu h*. No vayas a verlo", gritó en vivo.

Por su parte, Glogloking trató de justificarse asegurando que nadie lo invitó al evento de lanzamiento. El tenso momento se viralizó rápidamente, y el clip de la discusión alcanzó más de un millón de visualizaciones en TikTok.