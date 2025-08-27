HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Fanodric revela a qué se dedicaba antes del streaming deportivo: 'Estaba prohibido'

El streamer peruano contó sobre el negocio que abrió durante su etapa universitaria en el programa Good Time con Gerardo P, Laura Spoya y Mario Irivarren.

Fanodric contó sobre el negocio que tuvo durante su etapa universitaria en el podcast Good Time.
Fanodric contó sobre el negocio que tuvo durante su etapa universitaria en el podcast Good Time. | Foto: composición LR/IA

Los conductores del programa 'Good Time' le preguntaron a Fanodric sobre el negocio que tuvo antes de dedicarse principalmente a su canal de YouTube. Así, el streamer peruano reveló que era una actividad prohibida, ya que la realizaba dentro de las instalaciones de su universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En particular, Fanodric contó que el negocio se llevaba a cabo mediante un grupo de Facebook denominado 'Traficantes', donde estudiantes de la PUCP le compraban sus productos. Además, logró consolidarse debido a la gran demanda, pero la llegada de la pandemia 'forzó' su cierre.

PUEDES VER: Alcalde de San Juan de Lurigancho responde a Franco Vidal tras cancelación de evento en Play Land Park: “No hemos suspendido nada”

lr.pe

¿Cuál era el negocio 'prohibido' de Fanodric?

En el programa dirigido por Gerardo P, Laura Spoya y Mario Irivarren, el streamer deportivo contó que vendía almuerzos a los estudiantes de la PUCP. "No vendías cosas ilegales, vendías comida, que ciertamente estaba prohibido vender comida dentro de la universidad, pero ya tú le hacías igual", aseguró Fanodric.

El creador de contenido destacó que los universitarios preferían comprar comida chatarra y el principal plato era el famoso Mostrito. El negocio surgió a partir de la idea de un amigo suyo, quien inicialmente se dedicaba a hacer delivery para otras personas dentro del campus. Asimismo, el valor de los almuerzos rondaba los S/6, ya que lo hacía previo a la pandemia de COVID-19.

PUEDES VER: Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: “Yo la apoyo”

lr.pe

¿Qué carrera universitaria estudió Fanodric?

El también llamado 'Fano' señaló que estudió derecho en la PUCP y llegó hasta el séptimo ciclo de la carrera. Sin embargo, el amigo con quien vendía almuerzos le recomendó que se dedicara a crear contenido deportivo en las plataformas digitales. "Estás perdiendo plata, deberías hacer algo en internet", comentó el streamer peruano en Good Time.

