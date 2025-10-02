Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

El streamer peruano Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como Diealis, sorprendió a sus seguidores al revelar que retornará a la casa de su padre. Como se recuerda, el creador de contenido alquiló una lujosa vivienda en La Molina con intenciones de incrementar su contenido en Kick, pero se suscitaron varios desacuerdos con la dueña del inmueble.

Diealis dejará casa en La Molina y revela las razones: "Es solo para vivir"

Durante una reciente transmisión en Kick, el streamer Diealis explicó a sus seguidores que tendrá que retornar a la vivienda de su padre en Surco luego de que la dueña del inmueble que alquilaba en La Molina cancelara su contrato de alquiler, pactado por varios meses. "Hubo un problema fuerte, la verdad fue fuerte. Ella estaba muy fastidiada, la dueña de la casa. Y la entendí, la verdad, hasta hice mi mea culpa respecto a que no me comuniqué con ella", explicó.

El creador de contenido describió que esto se produjo luego de que la propietaria se enteró de que Diealis era streamer y ella le aclaró que el domicilio solo es alquilado con fines de vivienda, no para transmisiones.

En su defensa, el influencer comentó que sí contó que era streamer antes de alquilar la casa, pero el contacto solo fue con la intermediaria y no con la dueña. Todo empeoró después y relata que se dio un 'teléfono malogrado'.

"Me han contado que esta casa no es una casa para hacer proyectos, ni para hacer contenido. Es decir, solo para vivir, para dormir, para tener una familia. Yo he hablado con ella y tiene razón. La intermediaria no fue totalmente transparente. Gracias a Dios, me van a devolver mi garantía", agregó.