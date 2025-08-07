HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Streamers

Diealis se entera en vivo que Kick pagará menos y se lamenta: “Ahora hay que transmitir 5 horas”

Streamer Diealis mostró su preocupación por baja en sus ingresos, sugiriendo que deberá extender sus transmisiones en Kick.

Otros streamers de Kick se manifestaron sobre cambios en Kick.
Otros streamers de Kick se manifestaron sobre cambios en Kick.

Diealis, cuyo nombre real es Diego Marcelino Aliaga Huamán, mostró su tristeza en redes sociales tras conocer que la plataforma de Kick pagará menos a sus creadores de contenido. Durante una trasmisión, el streamer peruano señaló que incluso tendría que tomar algunas medidas debido a que la monetización está yendo en descenso.

Diealis se entera que Kick ahora ya no pagará por emojis

Durante una transmisión de Kick, Diealis se enteró por parte de su equipo que la plataforma de streaming hizo algunos cambios en su monetización, por ejemplo, la reducción por el uso de emojis por parte de sus seguidores. Habría una reducción de sus ingresos de al menos un 5%.

lr.pe

“¿Cierto que hemos bajado monetariamente todos? No sabía que eso había pasado. Ya entonces, si hacemos 4 horas, ahora hay que transmitir 5 horas”, comentó y mostró su malestar.

Streamer Sacha hace pedido a seguidores tras reducción de monetización en Kick

Por su parte, el streamer Sacha lamentó la reducción en la monetización de Kick y resaltó que ya no se estaría pagando por los emojis en el chat. Pidió a sus seguidores que mejor escriban sus reacciones. “Nooo, mejor escriban, ya no me pagan por emotes, escriban ‘aplausos’”, mencionó durante transmisión.

lr.pe

Otro creador de contenido Buti indicó a sus seguidores que no faltaría mucho para que la plataforma de Kick reduzca drásticamente su monetización ante la aparición de nuevas cuentas. “De repente Kick va a dejar de pagar como paga”, indicó.

