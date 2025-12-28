La creadora de contenido realizaba un live en Kick cuando fue sorprendida por el sismo de magnitud 6,0 que remeció Chimbote. | Foto: composición LR/Instagram

La streamer peruana Payasita Zing fue protagonista de un impactante momento, mientras transmitía en vivo por su cuenta de Kick, cuando registró en cámaras el fuerte sismo de magnitud 6,0 que sacudió la ciudad de Chimbote. La intensidad del movimiento telúrico fue tal que la creadora de contenido abandonó su habitación, mientras la cámara captaba los fuertes y visibles movimientos, dejando en evidencia la dimensión del temblor.

Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió a las 9:56 p. m., a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región Áncash. El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado V en la ciudad norteña y fue percibido incluso en zonas lejanas como Lima, Trujillo e Ica.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, la creadora de contenido se encontraba interactuando con sus seguidores y explicando los detalles del motivo por el cual había decidido retomar los shows infantiles en su ciudad, cuando el sismo de magnitud 6,0 la sorprendió en plena transmisión.

"Hace un año y medio, casi dos años, creo que retomé el show infantil porque me escribieron algunas mamitas ... ¡Ay, temblor!", se le escucha decir a la streamer. El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y cientos de usuarios no tardaron en reaccionar, expresando sorpresa y preocupación por la intensidad del sismo.

"En Trujillo se sintió fuerte", "Eso no parece un temblor de 6,0 de magnitud, parece de más", "Ella sintió el temblor segundos antes", "La alarma de Sismate me avisó 40 segundos antes", "¿Así fue el temblor? Hasta se me movieron las ideas", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.