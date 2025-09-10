HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
San Marcos suspende examen de admisión 2026-I tras toma
San Marcos suspende examen de admisión 2026-I tras toma     San Marcos suspende examen de admisión 2026-I tras toma     San Marcos suspende examen de admisión 2026-I tras toma     
Streamers

Vizcarra revela peculiar gesto de Ollanta Humala en el penal Barbadillo: "Me dijo: 'Llama a quien quieras'"

En una transmisión por su canal de TikTok, el expresidente Vizcarra dio detalles sobre sus primeros días en el penal de Barbadillo, dónde destaco una acción de Ollanta Humala.

Vizcarra cuenta peculiar gesto de Ollanta Humala en penal Barbadillo
Vizcarra cuenta peculiar gesto de Ollanta Humala en penal Barbadillo | Foto: Composición LR/ TikTok/ Difusión

Luego de que Martín Vizcarra recuperara su libertad tras la orden de excarcelación dictada por el Poder Judicial, que declaró infundado el pedido de cinco meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El exmandatario realizó una transmisión en vivo por TikTok el lunes 8, en la que reveló detalles sobre los veinte días que pasó recluido en el penal Barbadillo junto a otros expresidentes peruanos. Durante la emisión, destacó un gesto solidario de Ollanta Humala el primer día de su ingreso al penal.

Vizcarra narró, durante la transmisión en vivo, una anécdota con Ollanta Humala ocurrida cuando llegó al penal de Barbadillo. Contó que Humala le permitió usar su crédito para que pudiera comunicarse con el exterior: "Entonces, él sale, Ollanta, y me dice: 'No te preocupes, Martín'. Entonces, él agarra el teléfono y marca su DNI, pone su código, y sale el crédito que él tenía y me da el teléfono y me dice: 'Usa mi crédito, llama a quien quieras'".

Ante el gesto, Vizcarra relató que comenzó a llamar a todos los números que su abogado le había proporcionado en un papel. "Estaba el número de mi esposa, de mi hermano, Mario, entonces agarré y comencé a llamar por teléfono. Por lo menos hablar con alguien, daba un poquito de alivio", exclamó el exmandatario.

PUEDES VER: Martín Vizcarra retoma actividad en TikTok tras salir de la cárcel y sorprende con transmisión en vivo: "Tiki tiki a la pantalla"

lr.pe

¿Por qué se encontraba recluido Martín Vizcarra en el penal Barbadillo?

Martín Vizcarra está siendo investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, vinculado a supuestos sobornos relacionados con los megaproyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. En el marco de esta investigación, el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra, por lo que fue recluido en el penal Barbadillo. Sin embargo, el 4 de septiembre, Vizcarra fue liberado tras haber permanecido veinte días en prisión.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

LEER MÁS
Martín Vizcarra retoma actividad en TikTok tras salir de la cárcel y sorprende con transmisión en vivo: "Tiki tiki a la pantalla"

Martín Vizcarra retoma actividad en TikTok tras salir de la cárcel y sorprende con transmisión en vivo: "Tiki tiki a la pantalla"

LEER MÁS
Martín Vizcarra se pronuncia tras salir en libertad: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"

Martín Vizcarra se pronuncia tras salir en libertad: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
Mario Irivarren lamenta fallecimiento de su abuelo y relata lo difícil que fue darle la noticia a su madre: "Fue complicado"

Mario Irivarren lamenta fallecimiento de su abuelo y relata lo difícil que fue darle la noticia a su madre: "Fue complicado"

LEER MÁS
¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

LEER MÁS
Streamers son abordados por la PNP al ingresar sin permiso al Presbítero Maestro, pero lanzan amenaza: “Ya está marcado ese tío"

Streamers son abordados por la PNP al ingresar sin permiso al Presbítero Maestro, pero lanzan amenaza: “Ya está marcado ese tío"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Streamers

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Mario Irivarren lamenta fallecimiento de su abuelo y relata lo difícil que fue darle la noticia a su madre: "Fue complicado"

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota