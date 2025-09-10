Luego de que Martín Vizcarra recuperara su libertad tras la orden de excarcelación dictada por el Poder Judicial, que declaró infundado el pedido de cinco meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El exmandatario realizó una transmisión en vivo por TikTok el lunes 8, en la que reveló detalles sobre los veinte días que pasó recluido en el penal Barbadillo junto a otros expresidentes peruanos. Durante la emisión, destacó un gesto solidario de Ollanta Humala el primer día de su ingreso al penal.

Vizcarra narró, durante la transmisión en vivo, una anécdota con Ollanta Humala ocurrida cuando llegó al penal de Barbadillo. Contó que Humala le permitió usar su crédito para que pudiera comunicarse con el exterior: "Entonces, él sale, Ollanta, y me dice: 'No te preocupes, Martín'. Entonces, él agarra el teléfono y marca su DNI, pone su código, y sale el crédito que él tenía y me da el teléfono y me dice: 'Usa mi crédito, llama a quien quieras'".

Ante el gesto, Vizcarra relató que comenzó a llamar a todos los números que su abogado le había proporcionado en un papel. "Estaba el número de mi esposa, de mi hermano, Mario, entonces agarré y comencé a llamar por teléfono. Por lo menos hablar con alguien, daba un poquito de alivio", exclamó el exmandatario.

¿Por qué se encontraba recluido Martín Vizcarra en el penal Barbadillo?

Martín Vizcarra está siendo investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, vinculado a supuestos sobornos relacionados con los megaproyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. En el marco de esta investigación, el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra, por lo que fue recluido en el penal Barbadillo. Sin embargo, el 4 de septiembre, Vizcarra fue liberado tras haber permanecido veinte días en prisión.