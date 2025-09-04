Furrey reveló que su esposa fue un apoyo constante durante su recuperación y confesó que la considera su otra mitad. | Foto: Composición LR/ YouTube de Good Time/ Instagram de Giselle Minchola

Tras casi dos meses de recuperación, el youtuber Furrey regresó a ‘Habla Good’ y generó emoción entre sus seguidores. Cabe recordar que el streamer sufrió un accidente de tránsito el 9 de julio en el distrito de La Victoria, cuando se dirigía al programa ‘Todo Good’. El hecho lo llevó a permanecer internado en la UCI. Sin embargo, el creador de contenido reveló que ya se encuentra fuera de peligro y actualmente recibe terapias de rehabilitación.

En el último episodio de ‘Good Time’, Furrey fue el invitado estelar y compartió detalles sobre cómo vivió su proceso de recuperación y los difíciles momentos que atravesó junto a sus seres queridos. Uno de los pasajes que generó mayor atención ocurrió cuando Laura Spoya le preguntó qué significaba el amor para él. En ese instante, recordó a su esposa y expresó: “Giselle es mi otra mitad”.

¿Qué mensaje emotivo le dedicó Furrey a su esposa?

Antonio Crespo Galán, más conocido como Furrey, contó que, mientras se encontraba internado, llegó a pensar que su esposa también había sufrido el accidente, ya que no recordaba con claridad lo ocurrido y su familia demoraba en permitirle verla. “Cuando la vi, me empezó a latir rápido el corazón. Me dio taquicardia”, confesó.

“Si ella no estuviera, se iría la mitad de mi vida. Mi vida gira en torno a ella”, expresó. El streamer también comentó que su esposa supo manejar muy bien la situación y que este suceso los ha unido más como familia. Por su parte, Laura Spoya destacó la forma en que ella enfrentó el momento, al salir a declarar ante los medios sobre el estado de salud de Furrey y sobre la campaña de recaudación de fondos conocida como la Furreyton.