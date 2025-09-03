El streamer Furrey, reapareció en el programa 'Todo Good' luego del terrible accidente que sufrió en La Victoria y que lo dejó varios días en UCI. Precisamente, en medio de su regreso, el abogado del hombre que lo atropelló comentó que según las dos pericias realizadas, Antonio Crespo, Furrey se habría pasado la luz roja.

Las declaraciones del abogado, Raúl Sotelo, han generado diversas reacciones. "De acuerdo a todo el trabajo que ha realizado, quien se cruzó la luz roja fue el señor Crespo. Él es el que se cruzó la luz roja y no mi patrocinado", comentó Sotelo para el programa 'Ponte en la Cola'.

El abogado, del señor Pablo Castillo, hombre que atropelló a Furrey en el distrito de La Victoria, sostuvo que su patrocinado estuvo en luz verde y aseveró que la mentira se cayó, respecto a las acusaciones en contra del señor Castillo. "Mi patrocinado estuvo en luz verde y que también estuvo en una velocidad aproximada de 50 km, con lo cual se cayó toda la mentira", comentó el abogado.

Actualmente, el señor Pablo Castillo está en prisión preventiva, mientras dura el proceso de investigación en el accidente ocurrido el 9 de julio, en la avenida Nicolás Arriola, distrito de La Victoria.

Furrey apareció en 'Habla Good' y cuenta experiencia estando hospitalizado

Furrey reapareció en su programa de streamer, 'Habla Good' y se animó a contar ciertas experiencias cuando estuvo hospitalizado tras el fuerte accidente que tuvo.

"La gente no lo sabe, pero cuando me operaron el pulmón me dio neumonía y estuve grave, pero me curé. Lo que le daba miedo a mi doctor de quitarme el tubo era que no me despertara, pero yo me movía, incluso tenía cinco drogas (…) Sueño la tercera vez con el demonio y escucho una voz que me decía por qué le tengo miedo y era mi abuela Lupe, que es la abuela de mi papá que conozco por fotos. Estaban mis abuelos que se han muerto, mi abuela, mi hermana, mi tío, todos los familiares que ya no están y quise acercarme a mi hermana y todos me decían como no vengas. Mi hermana me agarra los hombros y dice, piensa en mamá y papá, y me desperté y abrí los ojos. El doctor agarró mi mano y me dijo que era un milagro que esté despierto", comentó.