Youtuber Furrey regresa a 'Habla Good' tras casi 2 meses del accidente que lo dejó en UCI: "Me aparezco con todo"

Mediante un video compartido en el streaming 'Habla Good', el youtuber Furrey anunció que el día de hoy, martes 2 de septiembre, volvería al estudio de grabación, tras casi 2 meses de ausencia por el accidente que sufrió.

El streamer español Furrey anunció que se presentará en el programa de hoy de 'Habla Good'.

Antonio Crespo, más conocido como 'Furrey', sorprendió a sus seguidores al anunciar que estará en el episodio de hoy, martes 2 de septiembre, de 'Habla Good'. Tras casi dos meses del atropello que sufrió en La Victoria y que lo dejó en UCI, el influencer español volverá a pisar el set de grabación para reencontrarse con el 'Pelao', Tonino y Curwen.

"Ya toca que vuelva con todo. Yo creo que mañana me aparezco. Mañana nos vemos. Estoy emocionado, la verdad. Estar encerrado tanto tiempo entre la clínica y casa me estaba volviendo un poco loco. Me muero por volver y estar con los chicos", comentó 'Furrey' en un video publicado en su cuenta de Instagram. Ante ello, su compañero de streaming, el 'Pelao', señaló que, si bien el youtuber español se presentará en el podcast, su visita sería solo momentánea, ya que aún necesita tiempo para recuperarse del accidente.

PUEDES VER: 'Furrey' vuelve a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI, youtuber español se graba yendo al mercado: "Es un gran paso para mí"

"Va a venir a ver cómo se siente. No sabemos todavía si va a regresar ya porque recuerden que todavía necesita tiempo, pero al menos lo vamos a tener acá sentado. Espero no llorar", expresó el compañero de Curwen.

'Furrey' revela los gastos que realizó ladrón que robó su mochila tras el accidente

El 9 de julio, 'Furrey' sufrió un grave accidente mientras se dirigía hacia las instalaciones de 'Habla Good'. El creador de contenido se encontraba en su scooter cuando fue impactado por un carro en la avenida Nicolás de Arriola en La Victoria. Según las investigaciones, el auto venía a una gran velocidad y se habría pasado la luz roja, por lo que terminó derribando al youtuber español.

Lo que más indignó al público fue que un sujeto, aprovechando la situación, robó la mochila de Furrey y vació sus cuentas bancarias. Ahora, el streamer mostró en su cuenta de Instagram todos los gastos que realizó el delincuente con sus tarjetas.

Según se aprecia en la foto, el sujeto habría realizo compras en las tiendas de supermercado de Mass y Metro; así también como gastos en un chifa y pollería. Además, realizó un pago por Yape por un monto de S/20.00.

