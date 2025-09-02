HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP
Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
Streamers

Furrey regresa a Habla Good con entrada épica de Dragon Ball Z: "Felizmente estoy bien"

El youtuber Antonio Crespo, conocido en internet como Furrey, regresó al podcast Habla Good tras dos meses de recuperación, donde compartió su notable transformación física y reveló los detalles de su accidente.

Furrey regresa a Habla Good con entrada épica de Dragon Ball Z y revela detalles sobre su estado de salud.
Furrey regresa a Habla Good con entrada épica de Dragon Ball Z y revela detalles sobre su estado de salud. | Foto: composición LR/HablaGood.

Luego de casi dos meses de recuperación, el youtuber Antonio Crespo, más conocido en internet como Furrey, regresó al podcast Habla Good, donde reveló más detalles sobre su etapa fuera de las redes. El conductor indicó haber dejado la zona de riesgo y estar llevando únicamente terapia para recuperar sus músculos.

PUEDES VER: 'Pelao Good' hace consulta a ChatGPT en vivo y respuesta deja fríos a Curwen y Tonino: "Mi amorcito otaku"

lr.pe

Furrey regresa a Habla Good tras dos meses en recuperación

Los conductores de Habla Good, Tonino, Pelao Good y Curwen anunciaron el regreso de Furrey, quien apareció con una capa y gorra en referencia a Dragon Ball Z. El conductor reveló que en el accidente perdió su laptop, el cargador del scooter que conducía y su billetera, cuyo ladrón utilizó para comprar un chifa y luego pollo a la brasa.

“Se fue al Mass, hizo la compra para toda la semana y me quemó buen dinero. Por suerte, la tarjeta del BCP la usaba para comprar cartón nomás”, indicó.

Sin embargo, destacó que el día del incidente un motorizado de Rappi se acercó hacia sus pertenencias y escondió su celular hasta que llegaron los bomberos. “En mi celular estaba mi tarjeta de crédito, así que ahí sí me quemaban el dinero como cancha (…). Me gustaría encontrarlo para darle las gracias”, agregó.

Crespo también reconoció que el golpe fue tan fuerte que borró su memoria hasta mayo y brindó detalles sobre el impacto que el accidente tuvo en su familia. “Mi viejita me vio entubado y le rompió el corazón (…). A mi hermana le han baneado como tres cuentas de TikTok por pelarse con la gente (…). Cuando mi papá se enteró, dice mi mamá que se empezó a jalar los pelos de la desesperación”, recordó.  

Furrey reapareció en Habla Good vestido de personaje de Dragon Ball Z. Foto: Habla Good.

Furrey reapareció en Habla Good vestido de personaje de Dragon Ball Z. Foto: Habla Good.

Furrey cuenta experiencias que vivió mientras se recuperaba en el hospital

El streamer mencionó recordar más lo que experimentó durmiendo, debido a que se encontraba sumamente drogado. “En mis fantasías drogadictas le decía (a su esposa) que me había contratado una china sádica. He alucinado que he estado en un hospital de España, he visto al demonio tres veces”, señaló.

Furrey describió al diablo que vio en sus estados inconscientes como un ser como Donald Trump en terno, con cachos y de color rojo. Asimismo, sostuvo que tuvo tres conversaciones con él. Manifestó que la primera vez se sentó a su lado y le dijo "Da igual que te preocupes, que te asustes. Tu alma es mía", lo que terminó generándole pavor y un estrujo en el estómago, que se esfumó cuando apareció la Virgen de la Macarena para espantar al demonio. La segunda vez se le acercó con el reto de dejarlo en paz si respondía preguntas rebuscadas de teología que él desconocía, pero con ayuda del 'Padre Pío' pudo superarlas.

" La gente no lo sabe, pero cuando me operaron el pulmón me dio neumonía y estuve grave, pero me curé. Lo que le daba miedo a mi doctor de quitarme el tubo era que no me despertara, pero yo me movía, incluso tenía cinco drogas (…) Sueño la tercera vez con el demonio y escucho una voz que me decía por qué le tengo miedo y era mi abuela Lupe, que es la abuela de mi papá que conozco por fotos. Estaban mis abuelos que se han muerto, mi abuela, mi hermana, mi tío, todos los familiares que ya no están y quise acercarme a mi hermana y todos me decían como no vengas. Mi hermana me agarra los hombros y dice piensa en mamá y papá, y me desperté y abrí los ojos. El doctor agarró mi mano y me dijo que era un milagro que esté despierto”, confesó.

Notas relacionadas
Youtuber Furrey regresa a 'Habla Good' tras casi 2 meses del accidente que lo dejó en UCI: "Me aparezco con todo"

Youtuber Furrey regresa a 'Habla Good' tras casi 2 meses del accidente que lo dejó en UCI: "Me aparezco con todo"

LEER MÁS
'Furrey' vuelve a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI, youtuber español se graba yendo al mercado: "Es un gran paso para mí"

'Furrey' vuelve a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI, youtuber español se graba yendo al mercado: "Es un gran paso para mí"

LEER MÁS
¿'Curwen' no fue invitado al cumpleaños de 'Tonino'?: “Una vez que me fallan, no hay perdón”

¿'Curwen' no fue invitado al cumpleaños de 'Tonino'?: “Una vez que me fallan, no hay perdón”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

LEER MÁS
Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

LEER MÁS
Perú vs Chile: links y fechas límite para votar por el pan con chicharrón en la semifinal del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos

Perú vs Chile: links y fechas límite para votar por el pan con chicharrón en la semifinal del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos

LEER MÁS
¿Retomaron su relación? Gerardo Pe sorprende con romántica foto con música de Danny Ocean y Roxana Molina responde: "Mi 2025 pinta bonito"

¿Retomaron su relación? Gerardo Pe sorprende con romántica foto con música de Danny Ocean y Roxana Molina responde: "Mi 2025 pinta bonito"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Streamers

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

Perú vs Chile: links y fechas límite para votar por el pan con chicharrón en la semifinal del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota