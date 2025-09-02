Furrey regresa a Habla Good con entrada épica de Dragon Ball Z: "Felizmente estoy bien"

Luego de casi dos meses de recuperación, el youtuber Antonio Crespo, más conocido en internet como Furrey, regresó al podcast Habla Good, donde reveló más detalles sobre su etapa fuera de las redes. El conductor indicó haber dejado la zona de riesgo y estar llevando únicamente terapia para recuperar sus músculos.

Furrey regresa a Habla Good tras dos meses en recuperación

Los conductores de Habla Good, Tonino, Pelao Good y Curwen anunciaron el regreso de Furrey, quien apareció con una capa y gorra en referencia a Dragon Ball Z. El conductor reveló que en el accidente perdió su laptop, el cargador del scooter que conducía y su billetera, cuyo ladrón utilizó para comprar un chifa y luego pollo a la brasa.

“Se fue al Mass, hizo la compra para toda la semana y me quemó buen dinero. Por suerte, la tarjeta del BCP la usaba para comprar cartón nomás”, indicó.

Sin embargo, destacó que el día del incidente un motorizado de Rappi se acercó hacia sus pertenencias y escondió su celular hasta que llegaron los bomberos. “En mi celular estaba mi tarjeta de crédito, así que ahí sí me quemaban el dinero como cancha (…). Me gustaría encontrarlo para darle las gracias”, agregó.

Crespo también reconoció que el golpe fue tan fuerte que borró su memoria hasta mayo y brindó detalles sobre el impacto que el accidente tuvo en su familia. “Mi viejita me vio entubado y le rompió el corazón (…). A mi hermana le han baneado como tres cuentas de TikTok por pelarse con la gente (…). Cuando mi papá se enteró, dice mi mamá que se empezó a jalar los pelos de la desesperación”, recordó.

Furrey reapareció en Habla Good vestido de personaje de Dragon Ball Z. Foto: Habla Good.

Furrey cuenta experiencias que vivió mientras se recuperaba en el hospital

El streamer mencionó recordar más lo que experimentó durmiendo, debido a que se encontraba sumamente drogado. “En mis fantasías drogadictas le decía (a su esposa) que me había contratado una china sádica. He alucinado que he estado en un hospital de España, he visto al demonio tres veces”, señaló.

Furrey describió al diablo que vio en sus estados inconscientes como un ser como Donald Trump en terno, con cachos y de color rojo. Asimismo, sostuvo que tuvo tres conversaciones con él. Manifestó que la primera vez se sentó a su lado y le dijo "Da igual que te preocupes, que te asustes. Tu alma es mía", lo que terminó generándole pavor y un estrujo en el estómago, que se esfumó cuando apareció la Virgen de la Macarena para espantar al demonio. La segunda vez se le acercó con el reto de dejarlo en paz si respondía preguntas rebuscadas de teología que él desconocía, pero con ayuda del 'Padre Pío' pudo superarlas.

" La gente no lo sabe, pero cuando me operaron el pulmón me dio neumonía y estuve grave, pero me curé. Lo que le daba miedo a mi doctor de quitarme el tubo era que no me despertara, pero yo me movía, incluso tenía cinco drogas (…) Sueño la tercera vez con el demonio y escucho una voz que me decía por qué le tengo miedo y era mi abuela Lupe, que es la abuela de mi papá que conozco por fotos. Estaban mis abuelos que se han muerto, mi abuela, mi hermana, mi tío, todos los familiares que ya no están y quise acercarme a mi hermana y todos me decían como no vengas. Mi hermana me agarra los hombros y dice piensa en mamá y papá, y me desperté y abrí los ojos. El doctor agarró mi mano y me dijo que era un milagro que esté despierto”, confesó.