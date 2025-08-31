El domingo 31 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, el youtuber español Antonio Crespo, conocido en redes sociales como 'Furrey', compartió con sus seguidores parte de su proceso de recuperación. Conmovido, contó que ya puede salir a la calle y caminar sin dolor. "Pequeño paso para la humanidad, gran paso para mí", escribió el creador de contenido.

También confesó que echaba de menos las pequeñas rutinas del día a días. "Extrañaba hacer cosas tan simples como ir al mercado", añadió.

Su estado de salud actual es consecuencia del atropello que sufrió el 9 de julio, mientras se desplazaba en su scooter hacia el programa de streaming 'Habla Good', transmitido en el canal de YouTube 'Todo Good'. El accidente le provocó la perforación de un pulmón y la fractura de tres costillas. Además, permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante aproximadamente 20 días y fue sometido, al menos, a una operación.

Furrey reapareció en redes sociales y aseguró que uno de sus principales objetivos es volver a caminar con normalidad

En sus historias pasadas de Instagram del lunes 4 de agosto, el youtuber 'Furrey' compartió con sus seguidores que ya se encontraba en su hogar, tras haber sido dado de alta. A través de dos publicaciones, detalló que estaba fuera de peligro y que continuaba su recuperación luego de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Javier Prado.

“Ya estoy en mi casa. Ya soy capaz de ir al baño y caminar, no mucho, pero puedo hacerlo y estamos esperando que se me curen las vértebras del cuello porque es lo que más me tiene jodido (…). Quiero agradecer a todos los que han colaborado con cada actividad que hemos hecho. No imaginaba que esto sería tan caro, porque lo es, pero gracias a ustedes pudimos hacerlo”, expresó.

El youtuber también mencionó que uno de sus principales objetivos es recuperar su movilidad. “Estoy trabajando duro para poder caminar, por curarme mis vértebras y poder volver hacer show como antes”, agregó.