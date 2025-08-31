HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
Streamers

'Furrey' vuelve a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI, youtuber español se graba yendo al mercado: "Es un gran paso para mí"

El youtuber 'Furrey' fue atropellado el 9 de julio mientras se desplazaba en su scooter hacia el programa de streaming 'Habla Good', quien anteriormente aseguro que estaba trabajando duro para volver

Furrey vuele a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI
Furrey vuele a caminar sin dolor tras permanecer varios días en UCI | Composición LR/IG - el furrey/ YouTube - Todo Good

El domingo 31 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, el youtuber español Antonio Crespo, conocido en redes sociales como 'Furrey', compartió con sus seguidores parte de su proceso de recuperación. Conmovido, contó que ya puede salir a la calle y caminar sin dolor. "Pequeño paso para la humanidad, gran paso para mí", escribió el creador de contenido.

También confesó que echaba de menos las pequeñas rutinas del día a días. "Extrañaba hacer cosas tan simples como ir al mercado", añadió.

Su estado de salud actual es consecuencia del atropello que sufrió el 9 de julio, mientras se desplazaba en su scooter hacia el programa de streaming 'Habla Good', transmitido en el canal de YouTube 'Todo Good'. El accidente le provocó la perforación de un pulmón y la fractura de tres costillas. Además, permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante aproximadamente 20 días y fue sometido, al menos, a una operación.

PUEDES VER: Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

lr.pe

Furrey reapareció en redes sociales y aseguró que uno de sus principales objetivos es volver a caminar con normalidad

En sus historias pasadas de Instagram del lunes 4 de agosto, el youtuber 'Furrey' compartió con sus seguidores que ya se encontraba en su hogar, tras haber sido dado de alta. A través de dos publicaciones, detalló que estaba fuera de peligro y que continuaba su recuperación luego de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Javier Prado.

“Ya estoy en mi casa. Ya soy capaz de ir al baño y caminar, no mucho, pero puedo hacerlo y estamos esperando que se me curen las vértebras del cuello porque es lo que más me tiene jodido (…). Quiero agradecer a todos los que han colaborado con cada actividad que hemos hecho. No imaginaba que esto sería tan caro, porque lo es, pero gracias a ustedes pudimos hacerlo”, expresó.

El youtuber también mencionó que uno de sus principales objetivos es recuperar su movilidad. “Estoy trabajando duro para poder caminar, por curarme mis vértebras y poder volver hacer show como antes”, agregó.

Notas relacionadas
Furrey reaparece y revela su estado de salud actual tras casi dos meses de su accidente: "Tengo la clavícula y omoplato rotos"

Furrey reaparece y revela su estado de salud actual tras casi dos meses de su accidente: "Tengo la clavícula y omoplato rotos"

LEER MÁS
Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

LEER MÁS
Youtuber Furrey reaparece en 'Habla Good' tras trágico accidente de tránsito y manda emotivo mensaje: "Sigo en pie"

Youtuber Furrey reaparece en 'Habla Good' tras trágico accidente de tránsito y manda emotivo mensaje: "Sigo en pie"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Curwen regresa a La República: conductor político estrenará un nuevo programa en septiembre

Curwen regresa a La República: conductor político estrenará un nuevo programa en septiembre

LEER MÁS
Mr. Peet corrige a Ibai Llanos e incentiva a votar por el pan con chicharrón en el ‘Mundial de los desayunos’: “Es una orden”

Mr. Peet corrige a Ibai Llanos e incentiva a votar por el pan con chicharrón en el ‘Mundial de los desayunos’: “Es una orden”

LEER MÁS
Fernando Llanos acepta entrevistar a alcalde de Ate, pero le advierte: “No vale picarse”

Fernando Llanos acepta entrevistar a alcalde de Ate, pero le advierte: “No vale picarse”

LEER MÁS
Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Streamers

Curwen regresa a La República: conductor político estrenará un nuevo programa en septiembre

Mr. Peet corrige a Ibai Llanos e incentiva a votar por el pan con chicharrón en el ‘Mundial de los desayunos’: “Es una orden”

Fernando Llanos acepta entrevistar a alcalde de Ate, pero le advierte: “No vale picarse”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota