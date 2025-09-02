HOYSuscripcion LR Focus

Temblor se registró hoy, 2 de septiembre, según IGP     
Youtuber Furrey revela que perdió la memoria tras el accidente: "Fue tan trágico el accidente que no me acuerdo"

El youtuber Furrey regresó a 'Habla Good' y contó cómo logró sobrevivir al fatal accidente que lo dejó en UCI. Además, agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores durante su recuperación.

Antonio Crespo, más conocido como Furrey, regresó al set de 'Habla Good' tras casi dos meses de ausencia. El youtuber español fue atropellado por un auto en La Victoria el pasado 9 de julio, cuando se dirigía al programa. El creador de contenido compartió con sus seguidores los momentos críticos que atravesó, los días que estuvo en UCI y las operaciones a los que tuvo que someterse.

Ahora que ya se encuentra fuera de riesgo, el conductor de 'Habla Good' explicó que perdió la memoria debido al fuerte golpe que recibió durante el accidente. "No me acuerdo. Fue tan trágico el golpe que mi cerebro borró la memoria hasta mayo", mencionó Furrey. Según comentó el youtuber, los recuerdos que poco a poco ha ido recuperando llegaron mientras se encontraba en reposo.

"Lo que más me he acordado son las cosas que he experimentado durmiendo, porque estaba super drogado (por los medicamentos)", señaló.

Furrey agradece a sus seguidores por apoyo que recibió

Tras contar los duros momentos que vivió durante el accidente, el creador de contenido aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo económico y emocional que recibió. Además, señaló que sin la ayuda de su comunidad, los doctores, su esposa y de sus compañeros de 'Habla Good' no habría podido sobrellevar los momentos más duros.

"Me ha salvado la vida. Estoy acá gracias mi familia, a Giselle, mi esposa. Si yo hubiera sido ella, en esa situación me hubiera vuelto loco (...) He tenido mucha suerte, los médicos me han salvado la vida, mi terapeuta me han ayudado a recuperar mis piernas para caminar.

"También quiero agradecer al público. Entraba a Instagram y veía la cantidad de amor que me ha dado la gente es una locura. Estoy muy agradecido con todos. Yo pensé que era el menos querido de los cuatro, pero no", añadió.

