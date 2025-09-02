HOYSuscripcion LR Focus

Curwen confirma matrimonio con Carla Campos-Salazar y ya tiene fecha: "Me caso"

La revelación del youtuber Curwen sorprendió a sus compañeros de conducción, quienes reaccionaron en vivo a la inesperada noticia.

Curwen anunció su relación con tiktoker Carla Campos-Salazar en enero del 2025.
Curwen anunció su relación con tiktoker Carla Campos-Salazar en enero del 2025. | Foto: composición LR/ TikTok

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, confirmó que se casará con su pareja Carla Campos-Salazar. El youtuber anunció este importante suceso en el programa de 'Habla Good' tras el regreso de Furrey al podcast. Al respecto, sus compañeros en conducción quedaron realmente muy sorprendidos con la declaración realizada en pleno programa en vivo.

Youtuber Curwen anuncia su boda en programa 'Habla Good'

El periodista y creador de contenido Víctor Caballero, más conocido como Curwen, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con su pareja en el 2026, Carla Campos-Salazar. El anuncio lo hizo en el popular podcast 'Habla Good', en medio del regreso de Furrey al programa.

Pareja se conoció a través de TikTok. Foto: Instagram

Pareja se conoció a través de TikTok. Foto: Instagram

Con su característico estilo, Curwen sorprendió al bromear con sus compañeros Tonino, Furrey y Pelao para que vayan buscando un terno para una 'boda para el próximo año'. Todos quedaron en shock y Curwen terminó por confirmar que se unirá en matrimonio con su novia Carla Campos-Salazar. "El otro año me caso con Carla", expresó con bastante emoción.

¿Quién es Carla Campos-Salazar y cómo conoció a Curwen?

Carla Campos-Salazar, de 23 años, es una talentosa diseñadora gráfica e ilustradora peruana radicada en Lima. Formada en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP), tiene habilidades en diseño de marca, diseño web y material impreso. Actualmente, trabaja como freelancer.

Carla contó que conoció a Curwen a través de TikTok, cuando se topó con un video en el que él se quejaba de las mayonesas de una conocida cadena de comida rápida. Su estilo al expresarse le pareció tan auténtico y atractivo que decidió seguirlo de inmediato. Tiempo después, Curwen respondió una historia que ella publicó y, tras varias interacciones similares, comenzaron a conversar con frecuencia. “Lancé ahí mi maicito”, bromeó.

