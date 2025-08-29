¿'Curwen' no fue invitado al cumpleaños de 'Tonino'?: “Una vez que me fallan, no hay perdón”

En el programa de 'Habla Good', transmitido en el canal de YouTube de 'Todo Good', del 28 de agosto, 'Ezio' anunció que ese día era el cumpleaños de Anthony Alencastre, conocido en internet como 'Tonino'. Ante ello, Víctor Caballero, también llamado en redes como 'Curwen', con un rostro apenado, dijo: "No me ha invitado (...) Si él me lo pedía, iba a ir, iba a hacer el esfuerzo"

"Ha invitado a la empresa, a Good Time, a Vibra Good, y a mí nada, hermano. Ha quedado oficialmente disuelto. A mí me termina, ahí queda. Una vez que me fallan, no hay perdón", añadió el conductor de 'Brutalidad Política'.

'Tonino' sorprende a 'Curwen' al revelarle que preparó una invitación para él

Ante las declaraciones de 'Curwen', 'Tonino' no se quedó callado y sorprendió al creador de contenido al revelarle que elaboró una invitación especial para él: "Acá está, yo te hice una invitación para dártelo hoy día, tú dijiste que no te gusta que te manden mensajes, tienes que venir acá". La escena finaliza con un abrazo entre ambos conductores que saltaron de alegría, de una manera peculiar.

Curwen y Tonino se abrazan luego de que Tonino le entregó la invitación a su cumpleaños

¿Cómo se celebró el cumpleaños de 'Tonino'?

El cumpleaños de Anthony Alencastre se celebró en el bar 'Kan To - Karaoke', y contó con la asistencia de varios integrantes del canal 'Todo Good', como Juan Carlos Saavedra, conocido como 'Juanca la maravilla'; Josue Barbaran, popular en redes como 'Ezio'; y Víctor Caballero, quien llegó acompañado de su pareja, Carla Campos-Salazar.