Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
¿'Curwen' no fue invitado al cumpleaños de 'Tonino'?: “Una vez que me fallan, no hay perdón”

Durante el programa 'Habla Good', 'Curwen' expresó su malestar por no haber sido invitado al cumpleaños de 'Tonino' y aseguró "si él me lo pedía, iba a ir".

¿Curwen no fue invitado al cumpleaños de Tonino?
| Foto: Composición LR/ IG - Habla Good

En el programa de 'Habla Good', transmitido en el canal de YouTube de 'Todo Good', del 28 de agosto, 'Ezio' anunció que ese día era el cumpleaños de Anthony Alencastre, conocido en internet como 'Tonino'. Ante ello, Víctor Caballero, también llamado en redes como 'Curwen', con un rostro apenado, dijo: "No me ha invitado (...) Si él me lo pedía, iba a ir, iba a hacer el esfuerzo"

"Ha invitado a la empresa, a Good Time, a Vibra Good, y a mí nada, hermano. Ha quedado oficialmente disuelto. A mí me termina, ahí queda. Una vez que me fallan, no hay perdón", añadió el conductor de 'Brutalidad Política'.

PUEDES VER: Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

lr.pe

'Tonino' sorprende a 'Curwen' al revelarle que preparó una invitación para él

Ante las declaraciones de 'Curwen', 'Tonino' no se quedó callado y sorprendió al creador de contenido al revelarle que elaboró una invitación especial para él: "Acá está, yo te hice una invitación para dártelo hoy día, tú dijiste que no te gusta que te manden mensajes, tienes que venir acá". La escena finaliza con un abrazo entre ambos conductores que saltaron de alegría, de una manera peculiar.

Curwen y Tonino se abrazan luego de que Tonino le entregó la invitación a su cumpleaños

Curwen y Tonino se abrazan luego de que Tonino le entregó la invitación a su cumpleaños

¿Cómo se celebró el cumpleaños de 'Tonino'?

El cumpleaños de Anthony Alencastre se celebró en el bar 'Kan To - Karaoke', y contó con la asistencia de varios integrantes del canal 'Todo Good', como Juan Carlos Saavedra, conocido como 'Juanca la maravilla'; Josue Barbaran, popular en redes como 'Ezio'; y Víctor Caballero, quien llegó acompañado de su pareja, Carla Campos-Salazar.

Youtuber Benjadoes revela que Jorge Luna financió su película 'My Storylof' con cuantiosa suma en dólares: "Y me dió más"

Youtuber Benjadoes revela que Jorge Luna financió su película 'My Storylof' con cuantiosa suma en dólares: "Y me dió más"

Tonino sorprende al revelar que uno de los miembros de Todo Good gastó casi S/200.000 en un videojuego para celular

Tonino sorprende al revelar que uno de los miembros de Todo Good gastó casi S/200.000 en un videojuego para celular

Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Laura Spoya revela que hizo casting con Carlos Orozco para programa de espectáculos: “Había diferentes opciones"

Laura Spoya revela que hizo casting con Carlos Orozco para programa de espectáculos: “Había diferentes opciones"

