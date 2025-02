Marina Gold reveló recientemente que fue baneada por 15 horas de la plataforma de streaming Kick tras exponerse accidentalmente en un baño público durante una transmisión en vivo. La también influencer, quien ahora participa en algunas secuencias del programa cómico ‘JB en ATV’, contó el peculiar suceso en Radio Exitosa.

Cabe recordar que Gold había estado radicando en el extranjero debido a su carrera como actriz de cine para adultos. Sin embargo, en los últimos meses decidió quedarse en Perú para enfocarse en el mundo del streaming, en el que crea contenido junto a otros influencers como Diealis y Cristorata, realizando reuniones privadas o incluso yendo a la playa a vender chups.

¿Cuál fue la razón del baneo a Marina Gold en Kick

Según relató la propia Marina Gold, estaba haciendo streaming en la calle, por el Jockey Plaza exactamente, cuando entró a un baño público para miccionar. Sin darse cuenta, al subirse el vestido, las imágenes se transmitieron en vivo por Kick. “Fui al baño y puse la cámara en un ángulo que, según yo, pensé que no se me veía, pero sí se me vio, y en Kick no puedes mostrar nada de eso”, contó la influencer.

Por esta razón, inicialmente Kick la baneó por seis días, pero tras apelar, la sanción se redujo a 15 horas. “Les escribí y les dije que disculpen, fue de casualidad. No es que lo hiciera a propósito. Felizmente, ya me devolvieron mi cuenta”, relató la actriz en el programa ‘Contra Tráfico’ de Ricardo Rondón en Radio Exitosa.

¿La actriz Marina Gold busca ser madre?

Durante esa misma entrevista, Marina Gold habló sobre los comentarios que recibe constantemente de personas que aseguran que, debido a su trabajo como actriz de cine para adultos, nunca podrá tener una relación estable. Sin embargo, la influencer y actriz desmintió estos prejuicios y reveló que empresarios e incluso algunos famosos han mostrado un gran interés en conocerla.

Ante esto, el conductor Ricardo Rondón le preguntó si tenía planes de formar una familia en el futuro. Marina respondió con sinceridad, asegurando que, por ahora, no busca tener hijos, aunque no descarta la posibilidad más adelante. “Sí (me gustaría tener hijos alguna vez). O sea, no está en mis planes porque todavía no tengo esposo. Quizá, si llega una persona correcta, puede ser”, contestó.