Franco Vidal explicó por qué el evento en el Play Land Park de San Juan de Lurigancho fue cancelado. | Foto: composición LR/Kick

El alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció en su cuenta de 'Kick' la cancelación de su evento en el Play Land Park de San Juan de Lurigancho. Esta noticia generó bastante revuelo entre sus seguidores en las redes sociales, ya que se tenía prevista para el 26 de agosto una reunión con diversos personajes de la política, la farándula y el mundo del streaming.

En un reciente video subido a su cuenta de 'Kick', el burgomaestre comentó, totalmente indignado, sobre la decisión de la gestión del distrito de San Juan de Lurigancho y de los organizadores del Play Land Park de anular la organización de dicho evento.

¿Qué dijo Franco Vidal sobre la cancelación de su evento?

Con evidente molestia reflejada en su rostro, Franco Vidal no dudó en cuestionar abiertamente la organización interna del distrito y de los encargados del Play Land Park. Seguidamente, arremetió contra los funcionarios de San Juan de Lurigancho, cuestionando duramente la manera en que llevan a cabo sus funciones: ''El evento de mañana en el Play Land Park de SJL no va por temas políticos y por personas que tienen miedo'', declaró.

Asimismo, señaló que ciertas personas en la parte interna no estaban de acuerdo con la realización del evento: ''No sé qué le habrán dicho a los señores del Play Land Park que han llegado hasta Ate Vitarte con miedo y medio temerosos para decirme un sinfín de cosas. Por ese lado, los entiendo porque al fin y al cabo son empresarios y obviamente quiere operar tranquilos sin temor a que la municipalidad no los clausure'', puntualizó.

El dardo que les lanzó a los funcionarios de San Juan de Lurigancho

Por otro lado, también dejó en claro que la política en varios sectores de Lima está totalmente dañada: ''Ustedes saben que la política está muy sucia'', sentenció, criticando con dureza hacia los funcionarios políticos que, según él, actúan con total injusticia.