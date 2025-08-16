HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

Alcalde de Ate se mostró interesado en conocer a la tiktoker Zully y le confirmó que irá a su cumpleaños. Ambos planearon una posible colaboración en Kick.

"Yo no voy a fiestas, pero por ti sí voy", respondió Vidal sobre invitación a cumpleaños.
"Yo no voy a fiestas, pero por ti sí voy", respondió Vidal sobre invitación a cumpleaños.

El alcalde Franco Vidal se reencontró de casualidad con la streamer Zully y el singular momento es muy comentado en redes. El burgomaestre, muy conocido por compartir sus actividades en Kick, se mostró muy contento y hasta la ofreció facilidades para que la creadora de contenido aprenda a manejar. Muchos usuarios han comenzado a especular.

Franco Vidal le dio su apoyo a Zully para que aprenda a manejar

Durante la transmisión en Kick, Franco Vidal se encontró con los streamers Franco Vidal y Sacha Uzumaki en un centro comercial. Se mostró muy respetuoso y usuarios se percataron de la reacción del alcalde cuando escuchaba hablar a la influencer. "Está hipnotizado", indicaron seguidores.

Valentino expone sorpresivo encuentro con dueño de América TV y confiesa que se quedó en shock: "Comenzamos a hablar como íntimos"



De esta forma, Franco Vidal se enteró de que Zully no sabía manejar y él le ofreció darle todas las facilidades en un circuito de manejo en Ate. "En Ate hay un circuito donde puede puedes aprender. Yo lo cerraría todo para que tú practiques. Lo alquilo todo el día para ti, para que practiques, para que saques tu brevete", comentó Vidal. Al respecto, la influencer aceptó y hasta coordinó una posible transmisión, donde ella lo acompañaría a retirar rejas en Ate.

Franco Vidal irá al cumpleaños de Zully

De otro lado, Zully comentó que celebrará su cumpleaños el 21 de agosto y lo estaría programando para un fin de semana. Franco Vidal se mostró muy entusiasmado por asistir y hasta le pregunto a la influencer que le agradaría de regalo. "Ahí estoy, claro, obvio, de ley. Yo no voy a fiestas, pero por ti sí voy, voy por ti. Normal, puedo ir a tu cumpleaños, llego", explicó.

Youtuber Gerardo Pe confirma reconciliación con Roxana Molina y revela: "Nunca estuve desenamorado"



Además, se difundió que Franco Vidal y Zully se conocen desde hace bastante tiempo por Instagram, pero no realizaron contenido juntos.

