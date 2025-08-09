Seguidores de Franco Vidal rompen luna de auto en el que se trasladaba el alcalde de Ate en Tacna: "Una locura"
Durante su visita a Tacna, el encuentro con seguidores se tornó caótico y multitud rompió la luna de vehículo al intentar acercarse a Franco Vidal.
El alcalde de Ate, Franco Vidal, llegó de visita a Tacna y recibió la masiva asistencia de seguidores. El burgomaestre, muy popular en la plataforma de Kick, estuvo acompañado del streamer Shuls y quedaron sorprendidos por la cantidad de personas. Fueron inevitables los empujones y el desorden. Sin embargo, cuando Franco Vidal abordó un vehículo se produjo un incidente.
Franco Vidal: caos por masiva concurrencia termina con daño a vehículo
De acuerdo a la transmisión de Kick, Franco Vidal recibió un caluroso recibimiento de sus seguidores en Tacna. Sin embargo, cuando se encontraba en un vehículo junto al streamer Shul fue tanta la algarabía por su saludo que personas rompieron la luna. Al parecer, el hecho fue producto del tumulto.
A pesar del daño material, Franco Vidal agradeció a sus seguidores y quedó sorprendido por toda la situación caótica que se generó. "Gente, una locura, los quiero, los amo, a pesar de que rompieron la luna, los amo Backyardigans", comentó.
¿Quién es Franco Vidal?
El nombre de Franco Vidal está alcanzando bastante popularidad en las plataformas de TikTok, Kick y Facebook. Se trata del alcalde de Ate, en Lima, quien comparte sus acciones como autoridad mediante redes sociales y alcanzó miles de seguidores por su espontaneidad.
Nació el 2 de abril de 1995. Es bachiller y titulado en la carrera de Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Además, trabajó como asesor del congresista Walter Rivera. Luego fue uno de los políticos más jóvenes y alcanzó la alcaldía en Ate con el partido Avanza País.