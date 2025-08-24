La Cobra se pone la camiseta de Universitario pero lanza inesperado comentario: "Parezco aceituna"
Durante la transmisión, 'La Cobra' hizo un comentario humorístico sobre su figura, sugiriendo que podría ser un buen portero, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.
- Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”
- Tiktoker Ale Morey anuncia en vivo su retiro de Todo Good: "Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida"
El popular streamer argentino volvió a captar la atención de las y los hinchas cremas luego de que, durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Kick, posó con la camiseta de Universitario de Deportes, club al que apoya en lugar de Alianza Lima. Mientras mostraba el regalo ante su audiencia, no dudó en halagarlo; sin embargo, lo que nadie esperaba fue un inesperado comentario sobre la talla de la prenda.
'La Cobra' y su impresión sobre la camiseta de la 'U'
Al recibir varios regalos de su fanaticada, 'La Cobra' sorprendió a más de una persona con su reacción al lucir la camiseta del equipo ‘Odriozola’: “Amigo, me queda bien, casi ni me marca el cuerpo”, dijo. Aunque le restó importancia a la talla, dejó en claro —con humor— que podría ser un gran fichaje como portero: “Es verdad que podría bajarle un poco a esta zona, porque parezco aceituna, pero a ver, te tapé todo el arco”, agregó de manera chistosa. Su comentario generó una ola de reacciones en redes sociales.
PUEDES VER: Curwen reta a La Cobra tras polémica por uso de “peruano” como insulto entre streamers argentinos: “Tú y yo en la próxima velada (de box)”
Su apoyo hacia Universitario durante el 2025
A pocas horas del clásico del fútbol peruano, el streamer argentino no dudó en expresar su apoyo a Universitario, dejando en evidencia su simpatía por el club, al punto de calificarlo como “el más grande del Perú”, por encima de su eterno rival, Alianza Lima. Además, durante el 2025, ha seguido la campaña de la Copa Libertadores del conjunto crema, en la que destacó su participación hasta los octavos de final.