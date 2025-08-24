La Cobra se pone la camiseta de Universitario pero lanza inesperado comentario: "Parezco aceituna"

El popular streamer argentino volvió a captar la atención de las y los hinchas cremas luego de que, durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Kick, posó con la camiseta de Universitario de Deportes, club al que apoya en lugar de Alianza Lima. Mientras mostraba el regalo ante su audiencia, no dudó en halagarlo; sin embargo, lo que nadie esperaba fue un inesperado comentario sobre la talla de la prenda.

'La Cobra' y su impresión sobre la camiseta de la 'U'

Al recibir varios regalos de su fanaticada, 'La Cobra' sorprendió a más de una persona con su reacción al lucir la camiseta del equipo ‘Odriozola’: “Amigo, me queda bien, casi ni me marca el cuerpo”, dijo. Aunque le restó importancia a la talla, dejó en claro —con humor— que podría ser un gran fichaje como portero: “Es verdad que podría bajarle un poco a esta zona, porque parezco aceituna, pero a ver, te tapé todo el arco”, agregó de manera chistosa. Su comentario generó una ola de reacciones en redes sociales.

Su apoyo hacia Universitario durante el 2025

A pocas horas del clásico del fútbol peruano, el streamer argentino no dudó en expresar su apoyo a Universitario, dejando en evidencia su simpatía por el club, al punto de calificarlo como “el más grande del Perú”, por encima de su eterno rival, Alianza Lima. Además, durante el 2025, ha seguido la campaña de la Copa Libertadores del conjunto crema, en la que destacó su participación hasta los octavos de final.