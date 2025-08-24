Streamer La Cobra anuncia lamentable pérdida con desgarrador mensaje: "Me hiciste ser muy feliz"

Varios seguidores e influencers de fútbol enviaron sus condolencias a La Cobra | Instagram | lautarodelcampo

Varios seguidores e influencers de fútbol enviaron sus condolencias a La Cobra | Instagram | lautarodelcampo

La Cobra está de duelo. En la mañana de este domingo 24 de agosto, el streamer argentino, cuyo verdadero nombre es Lautaro del Campo, publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de uno de sus amigos más queridos de la infancia: su perro Ozzy, quien lo acompañó por más de una década.

Aunque no reveló la causa del fallecimiento del canino, el creador de contenido lanzó un sentido agradecimiento a su compañero de vida en un texto que acompañó con fotografías de los mejores momentos que ambos pasaron juntos. Los seguidores del 'Nine' no tardaron en compartirle sus condolencias.

La desgarradora despedida de La Cobra a su perro Ozzy

"Llegaste a mi vida cuando era un niño, tenía 12 años y apareciste para iluminar mi corazón como nadie más podía hacerlo", son las palabras con las que La Cobra inicia su mensaje de despedida a Ozzy, quien lo acompañó por casi 15 años de su vida.

Mensaje de despedida de La Cobra a su perro Ozzy. Foto: lautarodelcampo / Instagram

"Me viste perder, me viste llorar y sobretodo me hiciste ser muy feliz. Fuiste mi única compañía en una época donde tenía que quedarme solo en casa por qué mi hermano no estaba y mi mamá trabajaba todo el día", agrega el streamer xeneize.

Para el influencer, este triste momento le recordó que Ozzy apareció para acompañarlo en su niñez y adolescencia, para luego despedirse "cuando consideraste que me convertí en un hombre". "Gracias Ozzy por ser un compañero increíble, te voy a llevar en mi corazón y en mi piel el resto de mi vida. Espero haber estado a la altura y quererte tanto como vos me quisiste a mi. Descansa en paz, amigo", finalizó.

Este era Ozzy, el perro de La Cobra. Fotos: lautarodelcampo / Instagram

Los seguidores del argentino le expresaron su pésame por la pérdida de Ozzy. "Aquí es donde los hombres lloran", "Hoy es un día triste para el cobrismo", "Los mejores amigos y más fieles, siempre serán nuestros bebés perrunos", y "Donde sea que esté Ozzy, siempre estará orgulloso de todo lo que has logrado, en lo que te has convertido y de todo lo que está por venir", comentaron.

Asimismo, conocidos influencers como los españoles El Xokas y Adri Contreras, el brasileño Allan Canalha, la colombiana Melissa Bedoya y la peruana Nair Aliaga pasaron para expresar su solidaridad a La Cobra.