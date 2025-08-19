HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Curwen reta a La Cobra tras polémica por uso de “peruano” como insulto entre streamers argentinos: “Tú y yo en la próxima velada (de box)”

En el programa 'Habla Good', Víctor Caballero, conocido como Curwen, criticó a streamers argentinos que usan la nacionalidad peruana como insulto, ejemplificando con 'La Cobra'.

Curwen reta a La Cobra tras polémica por uso de “peruano” como insulto entre streamers argentinos
Curwen reta a La Cobra tras polémica por uso de “peruano” como insulto entre streamers argentinos | Foto: Composición LR/ YouTube - Todo Good / Difusión

En el programa 'Habla Good', emitido el 15 de agosto en el canal de YouTube de ‘Todo Good’, Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, afirmó que algunos streamers argentinos usan la nacionalidad peruana como insulto y citó como ejemplo al creador de contenido 'La Cobra': "Lo que también me gusta es que mucha gente se está quitando la venda de los ojos y se está dando cuenta de que en Argentina nos odian. Antes había esta historia falsa de que los argentinos y peruanos somos hermanos, que lo de las islas Malvinas, mentira. Los argentinos nos paran insultando, usan ‘peruano’ como insulto. Nos 'cholean' a cada rato".

Además, el presentador señaló directamente al streamer argentino: “¿Tú crees realmente que a La Cobra le gusta el Perú? ¿Qué quiere a los peruanos? Tiene que caer bien por su contenido”.

PUEDES VER: Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

Respuesta del streamer 'La Cobra' al señalamiento de Curwen

Durante su transmisión en Kick, el 17 de agosto, ‘La Cobra’, creador de contenido argentino, se mostró indignado por las acusaciones: “Literalmente, la gente que me sigue a mí sabe realmente el cariño que tengo por Sudamérica. […] Cuando toca hablar de cada país, lo hago con mucho respeto. No entiendo por qué le falté el respeto a un país. De hecho, puedo decir sin temor a equivocarme que en Perú me trataron como pocas veces me trataron en mi vida. […] ¿Qué más puedo decir, amigo? Nunca le falté el respeto a nadie”.

Durante la transmisión, un seguidor le indicó al argentino que solo estaban poniendo un ejemplo, pero él respondió: “¿Y justo tienen que hacer un ejemplo con alguien que nunca se peleó con nadie?”.

PUEDES VER: Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”

lr.pe

Los panelistas de ‘Habla Good’ reaccionan a la respuesta de ‘La Cobra’

El 18 de agosto, los panelistas de ‘Habla Good’ reaccionaron a la respuesta del streamer argentino. Antes de revisar el video, ‘El Pelao’ reafirmó la postura del grupo: “Yo creo que es verdad lo que dijo Curwen. ‘La Cobra’ simplemente lo hace para caer bien, porque hay gente que finalmente lo ve, lo consume y va a tratar de no chocar con eso”. Además, Curwen añadió: “No atacamos a ‘La Cobra’, lo pusimos como ejemplo”.

Más adelante, tras ver el video de la reacción del streamer, Curwen sorprendió a sus seguidores con un reto directo: “Yo te voy a responder, Cobra. Es más, tú y yo, en la próxima Velada”, dijo, en alusión al evento de boxeo ‘La Velada del Año’, que enfrenta en el cuadrilátero a reconocidos streamers.

Finalmente, los creadores de contenido recalcaron que no le habían tirado “hate” al argentino: “Es como su gente decía: lo pusiste de ejemplo, pero justo lo pusiste a él, y para mí también es la más buena onda con la comunidad peruana”.

Sin embargo, los panelistas reafirmaron su postura frente a las ofensas a la nacionalidad peruana por parte de otros streamers: “Hay muchos creadores extranjeros que se burlan de los peruanos; algunos pueden hacerlo en tono de broma, pero otros lo hacen en serio”, señaló 'Curwen'. A lo que ‘El Pelao’ añadió: "La Cobra nunca se burla de los peruanos, pero deja que su comunidad lo haga. […] Le voy a pedir a los creadores de contenido que se dejen de ***** con el insulto de ‘peruanos’".

