El youtuber Antonio Crespo, conocido como “Furrey” en el podcast ‘Habla Good’, reapareció este lunes 4 de agosto en una historia de su cuenta de Instagram, luego de más de 20 días internado tras un trágico accidente de tránsito que lo mantuvo hospitalizado y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El creador de contenido señaló estar recuperándose en su hogar y agradeció a sus seguidores por el apoyo que recibió.

Además, el streamer expuso con honestidad en su mensaje la situación que afronta, dando a entender los problemas físicos que aún mantiene y del fuerte impacto que ha tenido en su vida cotidiana.

Furrey reaparece tras más de 20 días hospitalizado

A través de dos historias en su cuenta de Instagram, Furrey agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron cuando se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Javier Prado y se sinceró sobre su situación actual. “Ya estoy en mi casa. Ya soy capaz de ir al baño y caminar, no mucho, pero puedo hacerlo y estamos esperando que se me curen las vértebras del cuello porque es lo que más me tiene jodido (…). Quiero agradecer a todos los que han colaborado con cada actividad que hemos hecho. No imaginaba que esto sería tan caro, porque lo es, pero gracias a ustedes pudimos hacerlo”, confesó.

El youtuber también relató que uno de sus principales objetivos es volver a caminar con normalidad y que tendrá que operarse el hombro. “Estoy trabajando duro para poder caminar, por curarme mis vértebras y poder volver hacer show como antes”, agregó.

¿Qué pasó con el conductor que atropelló a Furrey?

Pablo César Castillo Ticerán, conductor del vehículo que atropelló a Antonio Crespo, recibió en un primer momento una prisión preventiva por 9 meses. Según estimó el fiscal Percy Panduro Salazar, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de La Victoria - San Luis, en la audiencia de prisión preventiva contra el acusado, el chofer podría afrontar más de 7 años de pena privativa de la libertad.

Cabe destacar que, cuando Furrey sufrió el accidente, estuvo durante varios días con respiración mecánica, debido a la gravedad del asunto. Según el fiscal Panduro, aunque el investigado acepte los cargos para reducir su pena, los años que pasaría en prisión igualmente superarán los 5 años.