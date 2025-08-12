Tonino sorprende al revelar que uno de los miembros de Todo Good gastó casi S200.000 en un videojuego para celular | Foto: Composición LR/ YouTube: Todo Good

En el programa 'Habla Good' del 12 de agosto, transmitido por el canal de YouTube de 'Todo Good', el creador de contenido 'Tonino' sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de los integrantes del canal gastó casi S/200.000 en el videojuego móvil 'Call of Duty Mobile'. Durante la revelación, estaban presentes José Luis Rodríguez, conocido como 'El Pelao', y Víctor Caballero, conocido como 'Curwen'.

"Te voy a contar, alguien tiene casi S/200.000 en una cuenta y es de este canal", dijo Tonino. A lo que 'Curwen' respondió: "Ya sé quién, 'El Cholo Mena'". Ambos, 'El Pelao' y 'Tonino', confirmaron la respuesta con un rotundo "Sí".

Gabriel Mena, conocido en redes sociales como 'El Cholo Mena', es miembro del canal de 'Todo Good', aunque no forma parte del mismo programa en el que se mencionó el dato, sino que es parte de otro programa miembro del canal: 'Good Floro'.

¿Cuánto han gastado en videojuegos los miembros de 'Habla Good'?

Por su parte, Tonino reveló que en la versión para PC de Call of Duty invirtió una buena cantidad de dinero: "Habré gastado unos miles de soles". Sin embargo, aclaró que ha sido menos de S/5.000 y a lo largo de varios años. Por su parte, 'Curwen', contrasto con su respuesta:

"Yo habré gastado, no recuerdo, si 10 o 20 dólares, pero no más [...] en 'Gunbound'", señaló Víctor Caballero. Además, 'Curwen' explicó que su decisión de no invertir en videojuegos se debe a una anécdota personal: "Yo, cuando estaba en el colegio, me compré mi tarjeta física de 'Gunbound'. [...] Yo me acuerdo de que me compré 10 o 20 dólares, no recuerdo, me compré mi tarjetita, me compré mi escudo, mi espada, no sé qué me compré, y un c************* me hackeó la cuenta. P***, yo lloré, hermano. Nunca más en toda mi vida, nunca más he querido gastar".

Además, 'El Pelao', añadió que su compañero 'Furrey' era una persona que invertía mucho dinero en los videojuegos: "Furrey, me dijo, él es adicto a eso".