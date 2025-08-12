HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Streamers

Tonino sorprende al revelar que uno de los miembros de Todo Good gastó casi S/200.000 en un videojuego para celular

Otros miembros del programa 'Habla Good' también revelaron cuánto han gastado en videojuegos, ofreciendo respuestas diferentes entre ellos.

Tonino sorprende al revelar que uno de los miembros de Todo Good gastó casi S200.000 en un videojuego para celular
Tonino sorprende al revelar que uno de los miembros de Todo Good gastó casi S200.000 en un videojuego para celular | Foto: Composición LR/ YouTube: Todo Good

En el programa 'Habla Good' del 12 de agosto, transmitido por el canal de YouTube de 'Todo Good', el creador de contenido 'Tonino' sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de los integrantes del canal gastó casi S/200.000 en el videojuego móvil 'Call of Duty Mobile'. Durante la revelación, estaban presentes José Luis Rodríguez, conocido como 'El Pelao', y Víctor Caballero, conocido como 'Curwen'.

"Te voy a contar, alguien tiene casi S/200.000 en una cuenta y es de este canal", dijo Tonino. A lo que 'Curwen' respondió: "Ya sé quién, 'El Cholo Mena'". Ambos, 'El Pelao' y 'Tonino', confirmaron la respuesta con un rotundo "Sí".

Gabriel Mena, conocido en redes sociales como 'El Cholo Mena', es miembro del canal de 'Todo Good', aunque no forma parte del mismo programa en el que se mencionó el dato, sino que es parte de otro programa miembro del canal: 'Good Floro'.

PUEDES VER: Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

lr.pe

¿Cuánto han gastado en videojuegos los miembros de 'Habla Good'?

Por su parte, Tonino reveló que en la versión para PC de Call of Duty invirtió una buena cantidad de dinero: "Habré gastado unos miles de soles". Sin embargo, aclaró que ha sido menos de S/5.000 y a lo largo de varios años. Por su parte, 'Curwen', contrasto con su respuesta:

"Yo habré gastado, no recuerdo, si 10 o 20 dólares, pero no más [...] en 'Gunbound'", señaló Víctor Caballero. Además, 'Curwen' explicó que su decisión de no invertir en videojuegos se debe a una anécdota personal: "Yo, cuando estaba en el colegio, me compré mi tarjeta física de 'Gunbound'. [...] Yo me acuerdo de que me compré 10 o 20 dólares, no recuerdo, me compré mi tarjetita, me compré mi escudo, mi espada, no sé qué me compré, y un c************* me hackeó la cuenta. P***, yo lloré, hermano. Nunca más en toda mi vida, nunca más he querido gastar".

Además, 'El Pelao', añadió que su compañero 'Furrey' era una persona que invertía mucho dinero en los videojuegos: "Furrey, me dijo, él es adicto a eso".

Notas relacionadas
Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

LEER MÁS
Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

LEER MÁS
Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

LEER MÁS
Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

LEER MÁS
Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

LEER MÁS
Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Streamers

'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota